Голос "Ржавого пояса": какие секреты скрывает Джей Ди Вэнс и станет ли он угрозой для Украины

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15 июля в Милуоки начался Конвент Республиканской партии, на котором Дональд Трамп был официально номинирован как кандидат в президенты США. Тогда же Трамп объявил имя своего второго номера – потенциального вице-президента. Им стал 39-летний сенатор от штата Огайо Джей Ди Вэнс.

24 Канал рассказывает интересные детали из биографии этого неоднозначного политика, а также объясняет, можно ли считать его антиукраинским и пророссийским, а также – стоит ли вообще волноваться из-за чиновника, который фактически не будет иметь каких-то значительных полномочий.

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Тяжелое детство Джей Ди Вэнса

Джей Ди Вэнс относительно новая персона в американской политике, однако, уже достаточно известная. Он уроженец городка Мидлтаун, штат Огайо, куда его семья переехала из Кентукки (тоже рабочий край).

Сейчас Огайо – это часть так называемого "Ржавого пояса США", некогда промышленно развитых районов северо-востока США, что с изменением экономической конъюнктуры в 1970 – 1980-х годах прошлого века попали в затяжной кризис и сформировали целую субкультуру.

Настоящее имя политика – Джеймс Дональд Боуман. Джей Ди – это сокращение от двух его имен, а Вэнс – девичья фамилия матери. В его жилах течет кровь мигрантов из Ирландии и Шотландии, как и в большинстве местных жителей долин горного массива Аппалачей.

Он родился 2 августа 1984 года. Молодые годы Джей Ди отнюдь не назовешь счастливыми – отец бросил мать, а та вместо заботы о сыне заинтересовалась наркотиками, в частности героином (малыш был ей нужен исключительно как поставщик здоровой мочи для успешного прохождения теста на наркотики).

Воспитанием парня в основном занимались его дедушка Джим и бабушка Бонни. Поэтому можно утверждать, что он носит не мамину фамилию (та вышла замуж во второй раз и сын некоторое время был Джеймсом Хэмелом), а именно их.

Служба в Ираке, обучение и билет в мир элиты

После окончания средней школы Вэнс подался на военную службу – карьера морпеха была едва ли не единственным реальным "социальным лифтом" для бедного жителя проблемного региона. Америка тогда как раз воевала в Ираке и молодые рекруты ей были нужны. Так Джей Ди оказался в горячей точке.



Капрал Вэнс в Ираке / Фото из соцсетей политика

Безумную атмосферу тех дней довольно точно передает культовый мини-сериал Дэвида Саймона Generation Kill. Вэнс уже после вторжения именно отвечал за атмосферу: в корпусе морской пехоты США он работал по связям с общественностью, то есть – морпехом-журналистом.

Командировка в Ирак длилась 6 месяцев в 2005 году.



Джей Ди Вэнс – морпех / Фото из соцсетей политика

За службу в "горячей точке" Вэнс получил 2 медали (стандартные награды для ветеранов Ирака), но самой главной наградой стала возможность льготного поступления в американские вузы. Джей Ди этой опцией с радостью воспользовался: он поступил в Университет штата Огайо, который окончил в 2009 году с отличием, получив степень бакалавра политологии и философии.

Свое обучение Вэнс продолжил в элитном Йеле в местной юридической школе, куда поступил в 2010 году. Ее он окончил в 2013 году, получив степень доктора юридических наук.

Вэнс проявил себя как активный и талантливый студент, был редактором местного юридического журнала, а еще проявил себя как перспективный литератор.

Интересно! В Йеле Вэнс познакомился с будущей женой – дочерью индийских мигрантов Ушей Чилукури. Пара обручилась в 2014 году по межконфессиональному обряду (были 2 церемонии – католическая и индуистская), сейчас они воспитывают троих детей.

Тот факт, что его жена – дочь мигрантов, никак не влияет на непоколебимую позицию Вэнса по запрету миграции в США и его веру в конспирологическую теорию "большой замены" белого населения США. Как, кстати, и тот факт, что Питер Тиль – открытый гей, не препятствует Вэнсу выступать против ЛГБТК+.

Госпожа Вэнс также юрист, она работала с Бретом Кавано, когда тот был судьей Апелляционного суда США. В 2018 году Трамп номинировал Кавано в Верховный суд. Тогда же судью обвинили в изнасиловании и Трамп публично встал на защиту своего протеже. Эту тему замяли (эпизод якобы имел место в 1982 году) и Кавано стал судьей Верховного Суда – того самого, что ныне принимает решения в пользу Трампа, включая скандальное постановление об абсолютном иммунитете президента.



Джей Ди Вэнс и его жена Уша Чилукури / Фото AP

Голос "Ржавого пояса"

Во время учебы в вузе из так называемой "Лиги плюща" Джей Ди наглядно увидел глубокую разницу между собой и другими студентами, наделенными привилегиями происхождения и наследственного богатства и власти. Тогда же он решил написать об этом.

Результатом дебюта в изящной словесности стала книга Hillbilly Elegy. Ее название переводят как "Элегия горцев", хотя перевод не слишком точный. Hillbilly – это пренебрежительное название жителей Аппалачей, что не имеет аналога в украинском языке, но по содержанию больше соответствует стереотипному "селюки".

Также в широком смысле "хиллбилли" – это те самые американские "реднеки", точнее, их локальная часть. Подзаголовок книги "Мемуары о семье и культуре в условиях кризиса" дополнительно раскрывает ее суть. Это автобиографические воспоминания Вэнса о семье, родном городке, его проблемах, а также поиск ответов на вопрос, почему целый регион успешной страны оказался в ужасном и системном кризисе.

Книга увидела свет в 2016 году и мгновенно стала хитом и бестселлером. Однако это никакой не шедевр, там все просто, даже примитивно, однако, достоверно. Вэнсу повезло – он попал в нерв эпохи и довольно талантливо раскрыл важную для Америки проблему, которая мучила целое поколение.

Я буду первым, кто признает, что не достиг ничего великого в своей жизни. Я не сенатор, не губернатор и не бывший секретарь кабинета министров. Я не основал миллиардную компанию или неприбыльную организацию, которая меняет мир,

– в предисловии к книге Вэнс будто повторил слова знаменитой песни Fortunate Son группы Creedence, которая стала гимном нескольких поколений "синих воротничков".

Некоторые эксперты даже прямо говорят, что избрание Дональда Трампа в том же 2016 году стало реакцией героев, описанных в книге Вэнса и многих подобных произведениях, на то, что Америка, как они считают, пошла не туда. Саму книгу в 2016 году New York Times назвала мастридом для тех, кто хочет понять, почему победил Трамп и за него отдали свои голоса жители "Ржавого пояса" – представители американского среднего класса, ранее традиционно преданные демократам.

Относительно Трампа, который только тогда победил на выборах, Вэнс имел другое от избирателей мнение. Его он в основном озвучивал в твиттере (ныне – Х), а также на CNN (традиционно дружественном к демократам). Он сравнивал Трампа с наркотической зависимостью, а его слова с опиумом для простых людей и "культурным героином", самого Трампа Вэнс называл "идиотом" и "американским Гитлером" и не жалел для него других эпитетов.

Я разрываюсь между мыслями, что Трамп либо циничный придурок (в оригинале – a**hole), как Никсон, который не был бы таким плохим (и мог бы даже оказаться полезным), либо что он – американский Гитлер,

– Джей Ди Вэнс в 2016 году.

Впоследствии он отречется от этих слов и удалит большинство оскорбительных твитов, а об истории с "американским Гитлером" скажет, что это было не в "хорошем смысле" и вообще Вэнс стал жертвой пропаганды и фейков в отношении Трампа.



Вэнс объясняет "американского Гитлера" / Скриншот

Вэнс продаст права на экранизацию своего бестселлера Netflix и в 2020 году Hillbilly Elegy экранизирует ветеран Голливуда оскароносный Рон Говард. Главные роли в ленте сыграют звездные Эми Адамс и Гленн Клоуз (соответственно – маму и бабушку Вэнса), а его самого воплотит Габриэль Бассо. Фильм не станет сенсацией (его разгромят критики, а Вэнс будет считать это заговором либералов), но очень понравится сыну Трампа – Донни-младшему, который проявит свою приязнь к автору и поможет Вэнсу получить благоволение 45-го президента США. Но это будет чуть позже.

Элегия горцев – смотрите трейлер фильма:

Связи с миллиардером Питером Тилем и приверженность к Трампу

Обучение в Йеле открыло Вэнсу новые горизонты и возможности. Среди приглашенных лекторов вуза был знаменитый миллиардер-филантроп Питер Тиль. Тот рассказывал о технологической стагнации США и упадке американских элит. Вэнс был поражен лекцией и персоной Тиля (как сам утверждает) и захотел работать с ним вместе. Для этого молодой юрист, который имел небольшую собственную практику, но решил переехать в Калифорнию, прислал Тилю электронное письмо и получил положительный ответ.

Так Вэнс стал венчурным капиталистом из Кремниевой долины. Под руководством Тиля Вэнс станет частью нескольких успешных проектов, что принесут ему деньги и достаток. Успех книги принес Вэнсу карьерный рост, он оставляет фирму Mithril Capital Питера Тиля (но сохраняет с ним хорошие отношения) и присоединяется к инвестиционной компании соучредителя AOL Стива Кейса Revolution LLC. В ней Вэнс получит позицию инвестиционного партнера.

Далее Вэнс становится соучредителем компании Narya Capital в Цинциннати. При этом проект получил жизнь при финансовой поддержке Питера Тиля. Собственно, на это намекает даже название – как и проекты Тиля она является "пасхалкой" из Толкиена. Также по совету своего бизнес-ангела Вэнс решает попробовать себя в большой политике.



Питер Тиль (справа) и Джей Ди Вэнс / Коллаж Business Insider

Еще во время учебы в университете Огайо Вэнс начал заниматься политикой – он некоторое время работал в штабе сенатора Боба Шулера, авторитетного ветерана Республиканской партии. Впоследствии он работал в команде сенатора Джона Корнина и окружного судьи Дэвида Баннинга в округе Восточный Кентукки. Но это были не "первые роли", зато связи и деньги Тиля открывали новые возможности.

Питер Тиль был одним из немногих титанов Кремниевой долины, кто поддержал Трампа и выступил одним из спонсоров его кампании. За это соучредитель PayPal и один из первых инвесторов Facebook был подвергнут критике, но от своих взглядов не отказался. То ли под влиянием Тиля, то ли на волне конформизма, более дружелюбным к Трампу стал и Вэнс.

В 2018 году Вэнс впервые заявил о поддержке Трампа, в 2020-м впервые за него голосовал, а на выборы-2022 в Сенат Джей Ди шел уже как представитель MAGA (аббревиатура группы Трампа – Make America Great Again), к тому же – радикальный. А главным спонсором его кампании в штате Огайо стал Питер Тиль, который вложил в нее 10 миллионов долларов. Вэнс победил, но не слишком уверенно (53% против 47% у соперника – демократа Тима Райана), и стал сенатором в ноябре 2022 года.

Перед вступлением в должность Вэнс вместе с Питером Тилем посетили Трампа в его резиденции в Мар-а-Лаго для политического благословения. Собственно, неслыханная лояльность к Трампу, а также деньги Тиля и медийная поддержка Такера Карлсона, и стали залогом успеха Вэнса в Огайо.



Вэнс и Трамп / Фото AP

Трамп, кстати, старые обиды не забыл и отреагировал на метаморфозы Вэнса в своем традиционном стиле.

Джей Ди целует меня в задницу, он так сильно хочет моей поддержки,

– Трамп о своем отношении к Вэнсу, апрель 2022 год, цитируется по статье издания Politico "55 вещей, которые вы должны знать о Джей Ди Вэнсе".

Вэнс-политик существенно изменил имидж – он отпустил бороду, что не только добавила солидности и некоторой мужественности, но и спрятала пухлые щеки венчурного капиталиста.

В Сенате Вэнс стал звездой радикалов-MAGA и регулярно распространял с высокой трибуны теории заговоров и прочий бред.

Если бы вы хотели убить группу избирателей MAGA в центре страны, что может быть лучше, чем нацелить на них и их детей этот смертоносный фентанил... Это выглядит преднамеренно. Это выглядит так, будто Джо Байден хочет наказать людей, которые не голосовали за него,

– Джей Ди Вэнс "разоблачает" очередной "хитрый план Дип-стейта" и от ироничных оппонентов получает прозвище "Мистер Фентанил".

Вэнс и его заявления об Украине

Где-то в 2022-м о Джей Ди Вэнсе узнали и украинцы. Наше государство оказались в критической зависимости от поставок американского оружия и американской поддержки. Вместо этого Вэнс откровенно призывал не помогать Украине и предлагал отдать ее на растерзание Путину.

Заявления Вэнса действительно шокируют и ставят под вопрос не только моральные качества этого политика, но и качество образования в университетах Лиги Плюща.

Что Вэнс говорил об Украине:

"Буду с вами честным, мне все равно, что так или иначе будет с Украиной... Мне надоело, что Джо Байден сосредотачивается на границе страны, на которую мне безразлично, пока он позволяет границе своей страны стать тотальной зоной войны". (2022)

"Владимир Путин – злой человек, но оставьте подальше от меня наигранную привязанность к Украине – коррумпированной стране, которой управляют олигархи, и которая столь же близка к функциональной демократии в 2022 году, как Афганистан в 2021, когда Байден отдал его Талибану". (2022)

"В наилучших интересах Америки – принять то, что Украине придется уступить россиянам некоторые территории, нам нужно закончить эту войну... Сотни тысяч невинных восточноевропейцев погибли в этом конфликте. В наших и в их интересах – это остановить убийства". (2023)

"Я голосовал против пакета финансирования для Украины и остаюсь против фактически любого предложения о продолжении финансирования США этой войны. Байден не смог сформулировать даже элементарных фактов о том, что нужно Украине, то как эта помощь изменит положение вещей". (2024)

"Я более года утверждаю, что правительство Украины коррумпировано, и ему нельзя доверять надлежащее отслеживание нашего оружия... Мы просто не имеем представления, куда делась большая часть наших денег для Украины. Коррупция вышла из-под контроля. Это еще одна причина отказаться от дальнейшей помощи" (2024)

"Законопроект об изъятии российских активов создает потенциально ужасные последствия для западной финансовой системы и может повредить способности будущего президента договориться о прекращении российско-украинского конфликта". (2024)

"Это абсолютно безответственно. Украина не должна вступать в НАТО, а приглашать их во время войны – это пригласить наш народ на войну. Вы хотите американских войск в Украине? Если нет, то мы должны выступить против вступления Украины в НАТО" (2024)

Стоит понимать, что слова Вэнса были адресованы не Украине, а избирателям, которые думают, что о них забыла власть. Им слишком долго надо объяснять причины экономического кризиса – куда проще сказать, что "Зеленский каждый раз забирает из США по 60 миллиардов". Когда же необходимость говорить и обещать что-то избирателям отпадет, взгляды Вэнса (как и положено популистам) могут измениться.

Компания бизнес-ангела Тиля – Palantir, мировой лидер по производству программного обеспечения и использования ИИ-инструментов для анализа данных, именно довольно активно сотрудничает в оборонной и других сферах с Украиной.В частности, Palantir бесплатно предоставляет данные правительству Украины, в частности министерству образования. Летом 2022 года СЕО компании Тиля Алекс Карп по приглашению вице-премьера Федорова прибыл с визитом в Украину и встретился с президентом Зеленским (в это время Вэнс признавался в равнодушии к Украине). По состоянию на 2024 год Palantir ведет в Украине 6 гуманитарных проектов, которые реализуются как безвозмездная помощь.

Кроме одиозных заявлений Вэнс отличился не менее одиозным антиукраинскими "перформансами" в американском парламенте. Пожалуй, наиболее известным из них является чтение сказок доктора Зюсса с трибуны Сената, чтобы не допустить рассмотрение законопроекта о помощи Украине.

Правда, в России старания Вэнса не оценили – с мая 2023 года сенатору запрещен въезд в Россию.

Тревожный сигнал для США, Европы и мира

Теперь этот человек имеет все шансы стать вице-президентом США, а учитывая то, что Трампу уже 77 лет, то и президентом Соединенных Штатов. В таком случае Вэнс с позиции, которая ничего не решает, получит реальную власть, сможет влиять на способность Украины оказывать эффективное сопротивление российскому агрессору.

Вряд ли на такой вариант рассчитывал Трамп, когда выбирал Вэнса как своего "второго номера". Скорее всего расчет заключался не в его отношении к Украине и курсе на изоляцию США, а в популярности Вэнса в "Ржавом поясе" и среди рабочего класса – именно там "ключевые штаты", которые не определились (при этом во всех остальных Вэнса не любят, а избиратели умеренной Никки Хейли – откровенно презирают).

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Также Вэнсу только 39 и он первый миллениал среди кандидатов. К тому же Вэнса называют вторым Трампом (Байден буквально назвал его "клоном Трампа") и уже видят будущим такого явления как трампизм после того, как причина этого феномена сойдет с политической сцены. Его уже называют главным претендентом от республиканцев в 2028 году.

Впрочем, зная Трампа, решающим аргументом для выбора кандидатуры могла быть не лояльность, а просто слово его сына, с которым Вэнс дружит, или просто созвучность фамилии Вэнса с предыдущим "вторым номером" Трампа – Майком Пенсом.

Так или иначе, выбор Джей Ди Вэнса – это плохой знак для Украины и Европы, а также и для США. После покушения на свою жизнь Трамп сделал намек на желание снизить обороты и уменьшить градус ненависти, зато назначение Вэнса, с его замашками американского фашиста (сам он себя называет "новым правым"), демонстрирует, что дядюшка Дональд снова солгал.