Захочет войти в историю: до конца каденции Байден может принять судьбоносные решения

У Джо Байдена нет намерения уходить в отставку. Он официально сообщил, что будет оставаться на посту президента до завершения своей каденции. За это время он может идти на смелые шаги.

Конечно, действующий президент США не будет делать необдуманных решений. Впрочем, сейчас у него есть возможность принять решение, которые будут приближать мир в Украине. Такое мнение в эфире 24 Канала высказал кандидат политических наук, эксперт-международник Станислав Желиховский.

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Байден хочет войти в историю

Издание Financial Times сообщило, что последние месяцы своего правления Байден сосредоточится на вопросах Украины и Ближнего Востока. Кроме того, журналисты утверждают, что президент США может действовать решительнее на политической арене.

Джо Байден уже не будет второй раз президентом США, поэтому действительно решительность может появиться. Ему уже не нужно будет так пристально оглядываться на возможную критику. Но, конечно, он будет действовать взвешенно, потому что ему нужно, чтобы новый кандидат от Демократической партии не пострадал от опрометчивых действий,

– отметил Станислав Желиховский.

К слову, еще при каденции Байдена может состояться второй Саммит мира. И в Украине, и на Западе много говорили о том, чтобы провести его до выборов в США, опасаясь, что к власти может прийти Дональд Трамп и изменить политику, которую проводил Байден.

"Байден может захотеть напоследок положительно войти в историю. Даже если война в Украине не завершится при его каденции. Но он может ввести определенные коррективы относительно того, в каком направлении пойдет эта война – возможно, как раз к деэскалации", – заметил эксперт-международник.

Если бы Байден не вышел из избирательной гонки, то до ноября был бы сосредоточен только на них. Теперь же он может сосредоточиться на делах внутренней и внешней политики.

Приедет ли Байден в Украину

Бывший высокопоставленный чиновник Пентагона предположил, что есть вероятность приезда Джо Байдена в Киев на фоне прибытия в Украину истребителей F-16.

"О передаче F-16, то не думаю, что это вообще будет происходить открытым способом. Должны понимать, что любое оружие нам присылают тайно. Мы уже по факту понимаем, что оно прибыло и чувствуем на поле боя. В общем сложно сказать, состоится ли поставка самолетов еще до конца этого года", – добавил эксперт-международник.

Во время Саммита НАТО в Вашингтоне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что американские истребители F-16 будут защищать украинское небо уже летом 2024 года.

Не исключаю, что может состояться еще один визит Байдена в Украину. Это было бы правильным решением, на мой взгляд, и знаком, что США остаются преданными партнерами Украины. Тем более у нас уже есть подписанный договор о сотрудничестве, то есть фактически мы уже перешли из разряда партнеров в союзники,

– подчеркнул Желиховский.

В то же время перед Байденом сейчас стоит много других вызовов. К тому же его состояние здоровья может не позволить состояться такому визиту.