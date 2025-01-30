"Марионетка Кремля": МИД прокомментировал заявления Джорджеску о "разделе Украины"

В МИД отреагировали на заявления румынского политика Келина Джорджеску. В ведомстве заявили, что пророссийский деятель является марионеткой Кремля и не способствует развитию Румынии.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на МИД. Напомним, Келин Джорджеску назвал Украину вымышленным государством и заявил, что ее раздел неизбежен.

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Как в МИД Украины реагируют на заявления Джорджеску

Спикер министерства Георгий Тихий сказал, что такие заявления категорически неприемлемы. Киев осуждает ревизионистские заявления или действия, которые посягают на суверенитет и территориальную целостность Украины, противоречат международным нормам, Уставу ООН, а также базовым демократическим ценностям.

Заявления румынского политика Калина Джеорджеску, которые ставят под сомнение территориальную целостность нашего государства, являются проявлением крайнего неуважения к Украине и украинскому народу,

– сообщил Тихий.

В МИД убеждены: достичь всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в Украине – в интересах Румынии и румынского народа. Оба государства должны развиваться в мире, безопасности и процветании. Но в планы Кремля и его марионеток такое развитие событий не входит.

Джорджеску проявился как полностью пророссийский политик, хотя позиционирует себя как независимого. Но маски сорваны.

"На фоне таких заявлений абсурдно выглядят попытки Калина Джеорджеску позиционировать себя как "независимого" политика: озвученные им тезисы полностью тождественны тезисам российской пропаганды, что указывает на полную зависимость от хозяев в Москве", – подытожили в МИД.

Что сказал Джорджеску об Украине

По его мнению, границы будут меняться. Румыния заинтересована забрать себе Северную Буковину и разделить Закарпатье. Согласно его видению, "Львов останется с поляками", а остальная территория Украины будет "Малороссией".

Раздел Украины политик считает неизбежным. Наше государство он назвал вымышленным, мол, это "Украинская Советская Социалистическая Республика". Такие возмутительные заявления кандидат в президенты Румынии высказал на телевидении. Ранее он выступал с утверждением, что в пепси и фанту добавляют наночипы.

Россияне кукловодят европейскими политиками

Следует сказать, что за последние месяцы это не первое подобное заявление. Болгарский политик Костадин Костадинов посягает на Южную Бессарабию, а именно на города в Одесской области.

Ниточки ведут, как и всегда, в Москву. На днях глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин публично заявил, что обсудит с европейцами раздел Украины.