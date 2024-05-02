Есть один путь к восстановлению справедливости в отношении Украины

У нас нет другого выбора, чем бороться. Если мы не будем этого делать, наше и последующие поколения будут стерты с лица земли, украинские дети останутся без Родины, враг пойдет дальше, а в Европе никто больше не найдет безопасного клочка суши.

Единственное дело, в котором можно установить причастность Путина

Эта война – геноцидная с четким умыслом, системностью действий и просчитанными последствиями. Россия хочет уничтожить украинцев как нацию или перевоспитать ее на недороссиян. Нас убивали миллионами: во время Голодомора 1932 – 1933 годов, в советских тюрьмах и ГУЛАГах. Этот невыносимый опыт еще долго будет нас преследовать, потому что виновники и организаторы этих массовых преступлений до сих пор не были наказаны даже для истории.

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Всю свою профессиональную жизнь я занималась темой демократии и честных выборов, но документирование преступлений россиян, которым я, в частности, занимаюсь сейчас, поможет нам вернуть выбор Украине. Мой муж с 28 февраля 2022 года стал в ряды Сил обороны, а мой сын знает, что такое жить не дома. Подобный, а часто еще более болезненный опыт получили миллионы украинцев.

Очиститься от него можно только через справедливый суд над агрессором и военными преступниками. Высшее политическое и военное руководство России должно быть наказано.

Мы вместе можем приложить усилия для учреждения специального международного трибунала по преступлению агрессии, содействие расследованию дел в МУС, документирование военных преступлений среди свидетелей и потерпевших, проживающих в Украине и других иностранных юрисдикциях, просвещения партнеров не на эмоциональном, а фактологическом уровне – с данными и доказательствами по страшным преступлениям россиян.

Чуть больше года назад, 17 марта 2023 года, Международный уголовный суд выдал ордера на арест президента России Владимира Путина и его уполномоченной по правам детей Марии Львовой-Беловой по подозрению в совершении незаконной депортации и принудительного перемещения украинских детей во время вооруженной агрессии России в Украине. Уже 5 марта 2024 года были выданы ордера на арест военных чиновников, ответственных за обстрелы критической энергоинфраструктуры в течение октября 2022 – февраля 2023 года.

Однако пока не решен вопрос о создании Специального трибунала по преступлению агрессии, именно обвинения в незаконной депортации и принудительном перемещении украинских детей – единственное дело, где можно в правовом поле установить непосредственную личную причастность Путина к совершению преступления в соответствии с уголовно-правовыми стандартами МУС.

К грубым нарушениям прав детей во время вооруженных конфликтов, в соответствии с Резолюцией 1261 Совета безопасности ООН, относятся:

убийства и увечья;

вербовка детей и их использование в вооруженном конфликте с нарушением международного права;

изнасилования и другие формы сексуального насилия;

похищение и принудительное перемещение;

нападения на школы и больницы;

отказ в доступе к гуманитарной помощи.

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С 24 февраля 2022 года, по данным органов прокуратуры и органов досудебного расследования Украины, российские военные и политики совершили все эти преступления.

Как Россия уничтожает Украину

По состоянию на 11 апреля 2024 года, согласно информации Офиса генпрокурора, Нацполиции Украины, Национального информационного бюро, говорится о 542 убитых и 1 290 раненых детей, 15 подтвержденных случаях сексуального насилия в отношении детей; 19 546 депортированных и принудительно перемещенных детей. Кроме этого, говорится о 2 285 установленных вооруженных нападениях на учреждения и заведения для детей и 5 открытых уголовных производств по вербовке украинских детей в российские вооруженные силы и использования их для военных целей. Эти данные являются лишь небольшим процентом реальных масштабов трагедии, поскольку Украина не имеет доступа к оккупированным территориям.

Зато мы видим и другие системные действия россиян против гражданских, направленные на достижение цели уничтожения украинской политической нации:

1. Обесчеловечивание Украины через массовые атаки на энергетическую и другую гражданскую инфраструктуру. Благодаря партнерству с мобильными операторами Украины, которые имеют ежедневные данные о перемещении своих абонентов, мы нашли причинно-следственные связи между длительными блэкаутами с обстрелами энергетики и выездом граждан за границу. Наш отчет мы передали в МУС и надеемся, что его приобщат к материалам второго дела.

2. Системное уничтожение украинской идентичности на оккупированных территориях, уничтожение памятников культуры, сожжение остатков украинской литературы и истории, образовательные процессы, целью которых является перевоспитание под идеологию и ценности "русского мира" молодого поколения.

3. Милитаризация образовательного процесса на оккупированных территориях. Она нужна врагу, чтобы воспитывать новых солдат, заставлять их погибать и убивать за Российскую империю, границы которой будут определять только Силы обороны Украины и наши партнеры.

Истребление ракетами и идеологией

В течение октября 2022 года – января 2023 года более 700 ракет и 400 "Шахедов" ежедневно обстреливали украинские энергетические системы. Атаки марта 2024 года привели к потере более 70% энергетических распределительных возможностей. Они стали еще более прицельными, а на восстановление инфраструктуры украинцам понадобятся годы.

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Заявление Дмитрия Пескова – это признание, как и публичный разговор между Путиным и Львовой-Беловой о совершении преступлений и их цели. Песков подтвердил, что целью обстрелов является создание невыносимых условий для гражданских. Террор прекратится, если украинская власть будет готова фактически капитулировать.

15 ноября 2022 года состоялась четвёртая массированная атака на энергетику с использованием 96 ракет. Как результат, в течение нескольких дней количество мигрантов за границу возросло на 60% по сравнению с 14 ноября, а затем – в 2,7 раза.

После 23 ноября, во время пятой массированной атаки с использованием 70 ракет, количество выездов за границу выросло на 63% по сравнению с предыдущим днем, а уже на следующий день – в 3,5 раза по сравнению с 22 ноября.

Это доказательства того, насколько быстро и болезненно реагируют гражданские на лишение их элементарных сервисов и доступа к свету и теплу на регулярной основе. В ту зиму мы безвозвратно потеряли 1,8 миллиона украинцев.

Мы также проследили эволюцию системной работы с идентичностью на оккупированных территориях с 2014 года. Представим, что 8-летний ребенок, который увидел триколор над административным зданием 10 лет назад, уже сейчас вынужден воевать. Над его психикой и ментальным здоровьем поработала опытная система, которая достигает еще времен раннего Советского Союза, где воспитывали не просто лояльное к тоталитарному режиму население, а homo sovieticus как новую форму идентичности.

Важно Фактор, указывающий на неизбежное усиление мобилизации в России

Военно-патриотическое воспитание стало нормой, как и милитаризация детей: уроки мужества, разговоры о важном, движения "Молодая армия", "Движение первых", "Орлята России" и тому подобное.

С 2014 года пропаганда подпитывала подмену понятий о праве "народов Донбасса" на самоопределение, которая затем трансформировалась в самопровозглашенные республики. А с 2017 года "народ Донбасса" заменили на россиян с их "русским миром". В этом же году россияне создали интеграционный комитет "Россия – Донбасс", основали через фонд "Русский мир" российский центр, а к 2020 году разработали полноценную российскую доктрину. На реализацию этих программ тратили средства из бюджета России.

В 2015 году из библиотек на оккупированном Донбассе изъяли 189 000 книг и документов, а их заменила пропагандистская литература. Работа в сфере культуры направлена на конфискацию и уничтожение украинских источников и книг, уничтожение культурной памяти и наследия, введение российских праздников и памятных дат.

Все это приведет к необратимым последствиям для целых поколений, поэтому конец этой агрессивной захватнической истории нужно положить как можно скорее.