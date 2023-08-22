Мы все на войне, а кто этого не понимает, должен уйти из госслужбы, – в ОП обратились к должностным лицам

Андрей Ермак напомнил, что наши герои платят здоровьем и жизнью за относительное спокойствие в тылу и мирное будущее украинских детей. На фоне этого он обратился к политикам и чиновникам с призывом.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак подчеркнул, что все общество должно максимально выложиться во время полномасштабного вторжения России, пока ВСУ защищают Украину. Благодарность должна проявляться в конкретных делах, а самые большие требования сейчас к чиновникам и политикам.

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Что сказал Ермак чиновникам и политикам

Глава ОП заявил, что люди – это самое дорогое, что есть у Украины. Он призвал тех, кто этого не понимает, покинуть государственные должности. То же касается и уставших в тылу.

Должны обеспечить ветеранов и их родных всем: лечение, протезирование, физическая и психологическая реабилитация, социальная адаптация, трудоустройство и решение жилищных вопросов,

– сказал Ермак.

По его словам, у наших защитников нет времени на бюрократическую волокиту. Он призвал жестко и решительно реагировать на каждый случай злоупотреблений и безразличия.

Не разрешает законодательство и нормативы – предлагайте изменения. Недостает рабочего времени – работайте сверхурочно. Мы все на войне. Люди на фронте не считают рабочие часы,

– добавил он.

Ермак подчеркнул, что для нашего государства каждый важен. Украина стремится вернуть домой всех своих людей. Руководитель ОП также высказался по поводу членства в НАТО и гарантий безопасности. По его словам, страна уверенно двигается к этой цели, чтобы российско-украинская война не повторилась.

Обращение Ермака к украинскому обществу: видео Офиса Президента

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