Ключевым является контроль за исполнением: как ЕС пытается усилить влияние санкций на Россию

С начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС и США наложили санкции на ряд отраслей российской экономики. Не все санкции возымели действие, как этого ожидали на Западе, поэтому теперь они хотят усилить контроль за их выполнением.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Тарас Загородний. Он добавил, что страны Европы всегда взвешенно подходят к введению санкций, потому что просчитывают все возможные риски для своих рынков.

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Так было, например, когда вводились санкции в отношении российской нефти и нефтепродуктов. Они начали действовать через некоторое время, чтобы европейские страны могли найти новых поставщиков и стабилизировать рынки.

Металлургия и алмазы – это две российские отрасли, которые продолжают приносить прибыль российским властям. Западные страны обсуждают, как это повлияет на их рынки. Это требует времени,

– отметил Загородний.

Он добавил, что сейчас Европейский союз акцентирует внимание на поиске тех, кто помогает России уклоняться от уже введенных санкций. Также готовятся санкции в отношении российского "Росатома", который является крупным игроком на рынке атомной энергетики и технологий в мире.

"Они смотрят статистику: если Армения в 2021 году экспортировала одно количество электроники и техники, а сейчас больше – это значит, что там есть санкционная дыра. Недавно наложили санкции на одну индийскую страховую компанию, которая занимается страхованием нефти, потому что она помогала России", – рассказал политолог.

Загородний добавил, что "Росатом" может оказаться под санкциями после того, как американцы узнали, что россияне получили доступ к секретным технологиям США, установленным на Запорожской АЭС.

Новые санкции против России