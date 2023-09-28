Сразу 9 новых членов: в ЕС заговорили о новой стратегии и расширении блока
В Европейском Союзе допускается расширение блока до 36 стран. Поэтому в Евросоюзе начинают обсуждать необходимые для этого изменения в самом ЕС.
Об этом упомянули в анонсе неформальной встречи министров (28 – 29 сентября) в Мурсии, опубликованном председательствующей в Совете ЕС Испанией. Министры стран Евросоюза соберутся в Испании для обсуждения общих вопросов и расширения ЕС.
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В ЕС заявили о необходимости изменения в самом Евросоюзе
Главной темой неформальной встречи министров в первый день станет необходимость внутренней подготовки к возможному расширению ЕС до 36 стран, а также усиление поддержки стран-кандидатов. Отметим, что в настоящее время членами Европейского Союза 27 государств.
Эти два взаимосвязанных вопроса являются основой для подготовки новой Стратегической повестки дня ЕС, которая будет утверждена в 2024 году во время бельгийского председательства, но элементы которой определяются в течение испанского семестра.
– говорится в анонсе.
В ходе этой неформальной встречи запланировано несколько обсуждений под председательством еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Варгеи.
Они будут посвящены влиянию будущего расширения на политики ЕС, концепции постепенной интеграции стран-кандидатов во время процесса вступления, институциональных реформ, необходимых самому Евросоюзу для готовности к расширению.
Во время рабочего обеда министры сосредоточятся на подготовке встречи лидеров в Гранаде и обсуждении концепции открытой стратегической автономии (OSA) на следующий день, 6 октября.
Что известно о евроинтеграции Украины
- Летом 2022 года Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС и обязалась выполнить перечень из нескольких реформ.
- Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина завершает выполнять все рекомендации, которые предоставила Европейская комиссия. В настоящее время украинские власти ожидают начало переговоров о вступлении нашего государства в ЕС.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что Верховная Рада приняла 99% всех необходимых законов, которые позволят нашему государству начать переговоры с ЕС
- До конца года Еврокомиссия на основе реформ, проведенных Украиной, должна решить, начинать ли процесс переговоров по вступлению нашей страны в ЕС. По данным Bloomberg, Украине следует ожидать "зеленый свет".
- Оптимизма добавляет заявление президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, которая сказала, что будущее Украины в Евросоюзе.
- Вицепремьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что наша страна будет готова к членству в ЕС через 2 года.