Сразу 9 новых членов: в ЕС заговорили о новой стратегии и расширении блока

В Европейском Союзе допускается расширение блока до 36 стран. Поэтому в Евросоюзе начинают обсуждать необходимые для этого изменения в самом ЕС.

Об этом упомянули в анонсе неформальной встречи министров (28 – 29 сентября) в Мурсии, опубликованном председательствующей в Совете ЕС Испанией. Министры стран Евросоюза соберутся в Испании для обсуждения общих вопросов и расширения ЕС.

Смотрите также Евровыборы 2024 года: какие шансы у Урсулы фон дер Ляен на второй срок и что это значит для Украины

В ЕС заявили о необходимости изменения в самом Евросоюзе

Главной темой неформальной встречи министров в первый день станет необходимость внутренней подготовки к возможному расширению ЕС до 36 стран, а также усиление поддержки стран-кандидатов. Отметим, что в настоящее время членами Европейского Союза 27 государств.

Эти два взаимосвязанных вопроса являются основой для подготовки новой Стратегической повестки дня ЕС, которая будет утверждена в 2024 году во время бельгийского председательства, но элементы которой определяются в течение испанского семестра.

– говорится в анонсе.

В ходе этой неформальной встречи запланировано несколько обсуждений под председательством еврокомиссара по вопросам расширения и политики соседства Оливера Варгеи.

Они будут посвящены влиянию будущего расширения на политики ЕС, концепции постепенной интеграции стран-кандидатов во время процесса вступления, институциональных реформ, необходимых самому Евросоюзу для готовности к расширению.

Во время рабочего обеда министры сосредоточятся на подготовке встречи лидеров в Гранаде и обсуждении концепции открытой стратегической автономии (OSA) на следующий день, 6 октября.

Что известно о евроинтеграции Украины