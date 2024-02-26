Даже не половину: Зеленский рассказал, сколько из миллиона снарядов ЕС предоставил Украине

Нашей армии чрезвычайно нужны снаряды. Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от Евросоюза даже не половину от того, что обещали предоставить.

Подробнее о ситуации со снарядами глава государства 26 февраля рассказал во время совместной с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым пресс-конференции, передает 24 Канал. Владимир Зеленский отвечал на вопрос, который касался задержек половины помощи от Запада.

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Сколько снарядов получила Украина

Что касается Европы и о том проценте, что вы сказали, это не совсем так. Из миллиона снарядов, который нам пообещал Европейский Союз, не 50% пришло, а 30%. К сожалению,

– констатировал Владимир Зеленский.

Боеприпасы не поступают вовремя

Заметим, что накануне состоялся форум "Украина. Год 2024". Во время него министр обороны Рустем Умеров заявил, что половина поддержки, которую страны Запада предоставляют нашему государству, не поступает своевременно. Это становится причиной потери как личного состава Вооруженных Сил Украины, так и территорий нашей страны.

Добавим, что 24 февраля Дмитрий Кулеба провел встречу с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. После нее глава МИД отметил, что до конца марта Украина получит новую партию артиллерийских снарядов от Евросоюза.

артиллерийских снарядов от Евросоюза. Интересно, что Петр Павел, президент Чехии, ранее заявил, что его страна нашла путь, который позволит передать около 800 тысяч артиллерийских снарядов нашему государству.

На фоне этой информации журналисты, ссылаясь на источники в канадском оборонном ведомстве, сообщили, что Канада дала понять, что готова поддержать инициативу, озвученную Чехией. Как отмечают источники, страна может выделить до 30 миллионов канадских долларов, чтобы воплотить в жизнь план, предложенный Петром Павелом.

чтобы воплотить в жизнь план, предложенный Петром Павелом. К слову, во время пресс-конференции 25 февраля Владимир Зеленский констатировал, что из-за полномасштабной войны России против Украины артиллерийские снаряды в цене выросли в пять раз. Он также отметил, что наше государство сейчас буквально борется за каждый боеприпас.

Ранее Европейский Союз обещал предоставить Украине миллион боеприпасов калибра 155 миллиметров. Накануне наше государство посетила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Во время пресс-конференции она отметила, что соответствующее вооружение окончательно доставят не до марта 2024 года, а до конца текущего года.