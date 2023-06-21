Новый удар по экономике России: послы ЕС согласовали одиннадцатый пакет санкций

Послы Евросоюза 21 июня согласовали новый пакет санкций против России. Таким образом, это стало одиннадцатым пакетом торгово-экономических ограничений, согласованных дипломатами ЕС против страны-агрессора.

Теперь Европейский Союз должен официально утвердить этот пакет санкций против России. Важно отметить, что предыдущий пакет ЕС утвердил в конце февраля 2023 года.

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Послы ЕС согласовали новый пакет санкций

Редактор "Радио Свобода" в Европе Рикард Йозвяк подчеркнул, что послы Европейского Союза все же достигли согласия по согласованию 11 пакета торгово-экономических ограничений против России. Впоследствии эту информацию подтвердил и твитер-аккаунт Шведского председательства в Совете ЕС, подчеркнув, что новые санкции будут касаться механизмов контроля за обходом старых ограничений, а также отдельных лиц.

Прокомментировала решение послов ЕС и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она приветствовала решение относительно нового пакета ограничений, отметив, что этот санкционный пакет "нанесет еще один удар по военной машине Путина"

Наш инструмент борьбы с обходом не позволит России получить в руки подсанкционные товары,

– сказала она.

Фон дер Ляйен также подчеркнула, что этот пакет ужесточит экспортные ограничения против организаций, поддерживающих Кремль в войне против Украины.

В Офисе Президента отреагировали на новый пакет санкций

Глава Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал 11 пакет санкций, согласованный послами ЕС. По его словам, он содержит важнейший механизм противодействия обходу ограничений Россией.

"С помощью этого механизма планируется ограничить продажу и передачу чувствительных технологий и продуктов двойного назначения странам, которые помогают россиянам обходить санкции", – отметил он.

Кроме того, Ермак подчеркнул, что новые ограничения должны негативно отразиться на российском военно-промышленном комплексе и их способности производить ракеты.

Россия обходит ограничения, которые на нее наложили