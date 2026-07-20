Еще минус 7 судов, ПВО, подстанции и не только: ССС разнесли оккупантов в Крыму и России

20 июля ночью Силы беспилотных систем провели еще одну успешную операцию. В России был поражен ряд систем ПВО, а в Крыму – много электростанций.

Командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди поделился ночным "уловом".

Какие объекты в Крыму и России поразили ССС?

Так, СБС поразили:

7 судов России – 3 танкера и 4 сухогруза в Черном и Азовском морях;

7 энергоузлов/ электроподстанций в Ялте, Морском, Приветливом, Лучистом и других населенных пунктах в Крыму;

6 элементов ПВО в Ейске, Приморско-Ахтарске и Камышеватском в России: ЗРК "Тор-М2", 2 комплекса РЛС "Небо-СВ", "Небо-У", "Каста 2Е2", "Гамма С1М".

Всего с 1 по 20 июля украинские дроны атаковали 183 единицы "теневого" флота России, 103 энергоузла, 25 элементов ПВО.

"Охота" ССС за кораблями, ПВО и электростанциями оккупантов: смотрите видео

В результате ударов БПЛА Керченская паромная переправа потеряла 75% своих способностей.

Напомним, что ночью 20 июля более 400 дронов атаковали Московскую область. Почти сотня из них была сбита на подлете в российскую столицу. Взрывы не стихали в подмосковном Подольске. В районе этого города поражены нефтебаза, промышленный парк и склады Wildberries. Кроме того, в соседнем Домодедово вспыхнул склад в промышленном комплексе "Южные Ворота".

По словам военного аналитика Ивана Тимочка, подобные удары ослабляют не только работу гражданской инфраструктуры, но и военную логистику России.

Эксперт отметил, что Крым постепенно теряет значение как главный логистический центр для обеспечения русских войск на юге Украины. А оккупантам приходится тратить все больше ресурсов на содержание самого полуострова.

Тимочко также заявил, что многие россияне, переехавшие в Крым после оккупации, покидают полуостров.

По его словам, российские войска уже вынуждены использовать свои ресурсы преимущественно для собственного обеспечения, а не поддержки наступательных операций. Отдельно аналитик обратил внимание на потери России в Азовском море.

Он утверждает, что значительная часть речноморского танкерного флота уже уничтожена, а быстро восстановить эти потери страна не сможет.