Еще одна "Чернобаевка": в Запорожье уже несколько раз ударили по складах врага с боеприпасами

Украинские военные продолжают отражать атаки российских оккупантов и уничтожать их боеприпасы и технику. Так, в Запорожской области образовалась еще одна "Чернобаевка".

Небольшая Запорожская "Чернобаевка" называется Роды. Об этом рассказал корреспондент из Запорожья, сообщает 24 канал.

Важно ВСУ заняли стратегический перекресток у Питомника: три попытки врага вернуть его провалились

Именно в Родах российские военные пытались сделать свои склады из боеприпасов и топлива, которые необходимы им в случае наступления в направлении Запорожья.

В последнюю неделю наши ребята, наши артиллеристы, с помощью дронов обнаруживали все новые и новые скопления таких боеприпасов. Тогда накрывали их артиллерийским огнем. Очень долго это все потом пылало и взрывалось,

– сообщил корреспондент из Запорожья.

Где российские кафиры пытались сделать склады с боеприпасами:

Сначала на территории Пологовского маслоэкстракционного завода.

Впоследствии в поселке одной стороной затрагивает Роды.

В третий раз – в районе Пологовского профессионального лицея.

"Оно очень масштабно все взрывается, горит и разлетаются боеприпасы. Это очень хорошо, потому что когда у россиян нет боеприпасов, тогда и наступать нет смысла, потому что нечем стрелять", – пояснил корреспондент.

На Запорожье появилась своя "Чернобаевка": смотрите видео

Успехи украинских защитников

По его словам, последние сутки наши герои очень неплохо работали в Запорожской области. Они уничтожили ориентировочно 30 – 33 кафира и 36 ранили. Есть сожженная техника:

3 бронемашины,

2 миномета,

1 реактивный град,

сбили беспилотник "Орлан",

пожгли 6 единиц автомобильной техники,

уничтожили взводный опорный пункт противника.

"Кроме военных успехов, мы знаем, что решисты хотели бы наступать на Запорожье. И делают время от времени такие "судороги" – рвутся, пытаются обстреливать, но у них ничего не получается. К сожалению, выходит в них стрелять по мирным населенным пунктам" , – сообщил корреспондент.

Он добавил, что были обстрелены многострадальный город Гуляйполе. А также возле него поселок Железнодорожный и Каменский.

Последние новости из Запорожья