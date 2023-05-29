Если в ближайшие дни мы не увидим Лукашенко, то все очень серьезно, – Ступак

Белорусский диктатор сделал очередное абсурдное заявление по ядерной безопасности. Так, в интервью Александр Лукашенко призвал другие государства присоединяться к так называемому "союзу" Беларуси с Россией, чтобы Путин поделился с ними нуклеарным арсеналом.

Впрочем, это старая запись, которая была сделана во время встречи в Москве. После этого Лукашенко ни разу не появлялся на публике. Да, от него появляются определенные сообщения в телеграме. Об этом 24 Каналу сказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак.

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"Если он не появится завтра и послезавтра, это будет означать, что действительно что-то произошло", – убежден экс-сотрудник СБУ.

Предположим, что Лукашенко отравился и лежит в больнице. По мнению Ступака, теперь лидеры всех постсоветских стран десять тысяч раз будут думать, прежде чем принимать приглашение от диктатора на какой-нибудь симпозиум или форум. Они будут понимать, что путинский чай может стать для них последним.

"Даже если будут приезжать, будут говорить: "Мы свой чай привезли с собой и будем пить сами", – сказал Ступак.

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Зачем Путину убирать Лукашенко

По словам Ступака, ситуация сейчас совершенно непонятная. Если даже все это устроил Путин, кого ему ставить на место Лукашенко? Однажды вместо него появились Наталья Качанова и премьер-министр. Все были удивлены, что у Беларуси еще есть парламент. Но об этих персонажах почти никто ничего не слышал.

Нет самостоятельных медийных фигур, которые могут равняться по своей значимости и величине Лукашенко, не говоря о том, чтобы его превзойти,

– акцентировал Иван Ступак.

Безусловно, со временем любая фигура может "раскачаться". Даже Путина сначала называли молью, но через несколько лет ситуация изменилась. Президентское дело – не очень тяжелое, можно и научиться.

"Трудно сказать, зачем это Путину, кем он хочет заменить. Согласится ли на это белорусский народ? Мы уже видели в 2020 году на грани того, чтобы свергнуть Лукашенко. Только вмешательство россиян позволило ему удержаться у власти. Действительно очень интересно, будем наблюдать", – подытожил Ступак.

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