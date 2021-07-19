Если Запад будет дружить с Россией, Украина развернется на Восток, – Арестович

Украина может пересмотреть свой геополитический вектор. Это произойдет, если пророссийские настроения в Европе и США приведут к игнорированию украинских интересов.

Такую позицию в телеэфире высказал советник председателя Офиса Президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Под Востоком он имел в виду, например, Китай и ОАЭ.

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Геополитический вектор Украины может измениться

ЕС заигрывает с Россией

По словам Алексея Арестовича, у ЕС нет одной позиции относительно отношений с Россией.

Германия, например, на государственном уровне лоббирует российский проект "Северный поток-2" (который больно ударит по украинской экономике).

А Франция (совместно с той же Германией) в июне вообще хотели инициировать встречу лидеров ЕС с президентом России Владимиром Путиным.

Предложение не прошло, потому что многие лидеры стран Европы выступили категорически против.

В США тоже не все однозначно

Политическая элита США также неоднородна по отношению к России. "

Даже в США в окружении президента Байдена есть люди, которые хотели бы, как они говорят, нормализации отношений с Россией", – сказал по этому поводу Арестович.

И добавил, что "нормализация" отношений стран Запада с Россией может стать "очень неприятной для Украины".

Учитывая предыдущий опыт, как быстро и аккуратно Запад сдал Афганистан, который он 20 лет поддерживал, а потом за неделю сдал,

– пояснил советник главы Офиса Президента.

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Важная роль Китая

По мнению Арестовича, именно политика в отношении Китая может стать определяющей в формировании геополитики последующих лет.

Страх некоторых лиц на Западе страх перед Китаем настолько велик, что они хотят перетянуть Россию на сторону Запада. Даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта,

– считает он.

Мол, там убеждены, что украинские интересы – это небольшая цена.

Что же делать в такой ситуации Украине

Если в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки влияние российских лоббистов усилится, если это приведет к сдаче украинских интересов, то Украина просто вынуждена будет переориентировать свои интересы на Восток.

Общий месседж такой, как мне кажется: если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их части, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию. Поэтому в международной политике Украина пребывает на грани фола,

– подытожил Алексей Арестович.

под "разворотом на Восток" Арестович, по его же словам, имел в виду развитие отношений с Китаем, Вьетнамом, Турцией, ОАЭ, Катаром и тому подобными странами.

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