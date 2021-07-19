Если Запад будет дружить с Россией, Украина развернется на Восток, – Арестович
Источник:"Дом"
Украина может пересмотреть свой геополитический вектор. Это произойдет, если пророссийские настроения в Европе и США приведут к игнорированию украинских интересов.
Такую позицию в телеэфире высказал советник председателя Офиса Президента и спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович. Под Востоком он имел в виду, например, Китай и ОАЭ.
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Геополитический вектор Украины может измениться
ЕС заигрывает с Россией
По словам Алексея Арестовича, у ЕС нет одной позиции относительно отношений с Россией.
- Германия, например, на государственном уровне лоббирует российский проект "Северный поток-2" (который больно ударит по украинской экономике).
- А Франция (совместно с той же Германией) в июне вообще хотели инициировать встречу лидеров ЕС с президентом России Владимиром Путиным.
Предложение не прошло, потому что многие лидеры стран Европы выступили категорически против.
В США тоже не все однозначно
Политическая элита США также неоднородна по отношению к России. "
- Даже в США в окружении президента Байдена есть люди, которые хотели бы, как они говорят, нормализации отношений с Россией", – сказал по этому поводу Арестович.
И добавил, что "нормализация" отношений стран Запада с Россией может стать "очень неприятной для Украины".
Учитывая предыдущий опыт, как быстро и аккуратно Запад сдал Афганистан, который он 20 лет поддерживал, а потом за неделю сдал,
– пояснил советник главы Офиса Президента.
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Важная роль Китая
По мнению Арестовича, именно политика в отношении Китая может стать определяющей в формировании геополитики последующих лет.
Страх некоторых лиц на Западе страх перед Китаем настолько велик, что они хотят перетянуть Россию на сторону Запада. Даже ценой навязывания Украине российского варианта решения российско-украинского конфликта,
– считает он.
Мол, там убеждены, что украинские интересы – это небольшая цена.
Что же делать в такой ситуации Украине
Если в Европейском Союзе и Соединенных Штатах Америки влияние российских лоббистов усилится, если это приведет к сдаче украинских интересов, то Украина просто вынуждена будет переориентировать свои интересы на Восток.
Общий месседж такой, как мне кажется: если Запад захочет подружиться с Россией ценой сдачи украинских интересов или значительной их части, то мы развернемся на Восток, и так перебалансируем нашу позицию. Поэтому в международной политике Украина пребывает на грани фола,
– подытожил Алексей Арестович.
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