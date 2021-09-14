Есть 3 фактора: в СЦКК назвали основные причины обострения на Донбассе

В Совместном центре по контролю и координации назвали причины обострения на Донбассе. Одна из них связана с выборами в Госдуму России.

Руководитель украинской стороны СЦКК Александр Апполонов в интервью телеканалу рассказал о причинах активизации российских наемников на Донбассе.

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Причины обострения ситуации на Востоке

По словам Апполонова, есть 3 фактора:

начало активной фазы стратегических учений "Запад-2021", которые Россия проводит вместе с Беларусью;

начало проведения выборов в российскую Госдуму с привлечением гражданского населения, которое получило паспорта России на территории временно оккупированных земель Донбасса;

попытки Москвы показать человечеству мощь своих незаконных вооруженных формирований путем проведения некоторых акций гибридной войны.

Это все сопровождается и применением СМИ как России, так и изданий, которые действуют на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей,

– отметил Апполонов.

В то же время полковник подчеркнул, что Украина договоренностей о прекращении огня на Донбассе придерживается. Кроме того, украинская сторона постоянно направляет ноты в ОБСЕ за нарушения оккупантов.

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