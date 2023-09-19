Пропускает ракеты даже "Железный купол": почему невозможно закрыть небо на 100%

Россия периодически совершает массированные ракетные и дроновые атаки по территории Украины. Даже новое вооружение не сможет полностью закрыть небо, однако современные системы противовоздушной обороны способны частично защитить гражданское население от обстрелов. Поэтому наши партнеры должны не останавливаться и еще активнее усиливать украинскую ПВО.

Военный эксперт Петр Черник рассказал 24 Каналу, существует ли какая-нибудь система в мире, чтобы закрыть небо от ракетных ударов, или такую систему нужно заново разрабатывать.

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Прорывание будет

К сожалению, 100% небо не закрывается никогда, заметил Черник. По его мнению, самая качественная система, существующая в природе, это так называемая израильская система "Праща Давида".

"Праща Давида", или "Волшебная палочка" – это система противоракетной обороны Армии обороны Израиля. Она разработана израильским оборонным производством Rafael Advanced Defense Systems и американским Raytheon для перехвата ракет и крылатых ракет средней – большой дальности, выпущенных в диапазонах от 40 до 300 километров, а также таких новейших тактически-баллистических ракет, как "Искандер".

Ленивый не говорил о "Железном куполе", однако даже он пропускает воздушные цели. Ведь он разработан не против классических ракет, которые запускают в нашу сторону россияне, а против кустарных, которые клепаются в подвалах в Палестине и имеют плохое качество. Но даже такие ракеты прорывают противоракетную оборону.

"Я так иногда иронизирую, если все системы мира привезти в Украину, поставить возле каждого куста, прорыв будет. Невозможно на 100% небо закрыть. В части качества и множества ракет ничего подобного, как в Украине, нет", – сказал военный эксперт.

Почему даже "Железный купол" не сможет полностью защитить Украину: смотрите видео

Битва интеллектов

Зенитно-ракетное противоборство – это битва интеллектов. Это сверхсложная тема – математика, кибернетика, физика. Вокруг нас бесконечная ткань радиопространства и там столько переменных, что на все вопросы до сих пор нет ответа.

Врага нельзя недооценивать. Он построил вторую ракетную школу в мире. Россияне тоже учатся. Несмотря на санкции и многочисленные ограничения, Россия будет искать щели,

– подчеркнул Черник.

На 99,9% мы живем в капиталистическом мире, основными составляющими которого является прирост и прибыль. Представляем, фирма с Иранс заказывает полупроводники и микроэлектронику для бытовой техники. Они их честно и законно покупают, а затем передадут России и никто не запретит.

"Найдутся в мире фирмы, которые продадут и причем это может быть абсолютно честно. И даже если рыночная цена, скажем, одной детали 100 долларов, то если россиянам она будет нужна, они дадут за нее 10 тысяч долларов. Они за долларом в карман не полезут и у них их они еще есть", – отметил военный эксперт.

Массированный удар по Украине: коротко