Обмен пленными: вернули ли защитников, которые якобы были на Ил-76, упавшем под Белгородом
31 января состоялся большой обмен военнопленными, в рамках которого в Украину вернулись 207 воинов. В ГУР рассказали, есть ли среди спасенных защитников те, которые, по утверждению оккупантов, находились на борту Ил-76, разбившегося 24 января.
На 24 января был запланирован обмен военнопленными, но он сорвался. Россияне тогда заявили, что это произошло в результате падения Ил-76 в Белгородской области, который якобы перевозил 65 украинских защитников.
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Вернули ли бойцов с упавшего Ил-76
В комментарии ряду СМИ представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что людей, бывших в предыдущем списке на обмен, который должен был состояться 24 января, во время сегодняшнего обмена не вернули.
В Координационном штабе уточнили, что среди освобожденных 31 января были военные, которых должны были обменять в день падения Ил-76. Однако 65 военнослужащих, якобы находившихся на самолете, россияне не отдали.
Оккупанты утверждают, что украинские воины погибли во время падения Ил-76. Однако эту информацию подтвердить до сих пор не удалось.
Напомним, что 31 января стало известно об освобождении из плена 207 военнослужащих. Почти половина из них – защитники Мариуполя. Старшему из спасенных бойцов – 61 год, а самому младшему вскоре исполнится 21 год.
Президент Зеленский отреагировал на возвращение пленных. Глава государства отметил, что государство сделает все, чтобы каждого и каждую вернуть домой. "Мы ни о ком не забыли. По каждой фамилии ищем", – подчеркнул президент.
Падение Ил-76: что известно
- 24 января утром в Белгородской области был сбит военно-транспортный самолет Ил-76. СМИ написали, что он направлялся от границы с Украиной и мог перевозить оружие вроде ракет С-300.
- Между тем, россияне заявили, что на борту самолета находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен.
- В ГУР подтвердили, что в тот день должен был состояться обмен. Там заявили, что Украина со своей стороны выполнила все договоренности. В то же время оккупанты не предупредили украинскую сторону о необходимости обеспечения безопасности воздушного пространства в районе города Белгород в определенный период времени.
- В разведке подчеркнули, что до сих пор не владеют информацией, правда ли что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные. Москва в свою очередь не предоставила никаких доказательств.
- В то же время пропагандисты опубликовали "список" пленных, которые якобы были на Ил-76 и погибли.
- Координационный штаб по обращению с военнопленными подчеркнул, что в день падения Ил-76 должны были обменять 65 украинских героев из списка России.