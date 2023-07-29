Есть определенные продвижения у Бахмута и уверенное движение на 2 направлениях на Юге, – Маляр

И на Востоке, и на Юге Украины продолжаются тяжелые бои. Кое-где на фронте враг пытается продвигаться вперед, однако обламывает зубы о мощь украинской армии. Вместо этого ВСУ двигаются вперед.

В частности, в субботу, 29 июля, защитники Украины продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута. Детальнее о событиях на передовой рассказала заместитель главы Минобороны Анна Маляр.

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На Востоке враг пытался наступать

Если на южном фланге вокруг Бахмута у военных Украины есть определенные продвижения, то на северном фланге продолжаются бои без изменения положений. Кроме того, на Бахмутское направление враг стягивает дополнительные силы и средства.

В самом городе Бахмут продолжаются обстрелы с обеих сторон. Враг интенсивно обстреливает, в том числе, из крупнокалиберных пулеметов, ПТУР, развернул систему наблюдения,

– сообщила Анна Маляр.

В других направлениях Востока враг пытался штурмовать позиции украинских защитников и продвигаться вперед. Однако безуспешно. В частности, оккупанты в субботу активно вели себя на:

Купянском,

Лиманском,

Авдеевском,

Марьинском направлениях

Так, в субботу на Купянском и Лиманском направлениях враг несколько раз без успеха пробовал наступать, однако понес потери. Пытался продвинуться вперед и на Авдеевском направлении, где продолжаются тяжелые бои. Однако, как отметила Анна Маляр, "наши защитники не оставляют ему никакого шанса".

На Марьинском направлении россияне 29 июля увеличили штурмовые действия с применением техники, в частности, танков и БМП. Однако военные Украины отразили все штурмы и ощутимо уничтожили вражеский наступательный потенциал.

Что происходит на Юге

Зато защитникам Украины таки удается постепенно, но уверенно продвигаться вперед. В частности, уверенное движение на Юге государства есть на Бердянском и Мелитопольском направлениях.

По всем направлениям наступления продолжаются бои. Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населённых пунктов. Но все детали тогда, когда позволит безопасность операций,

– рассказала Анна Маляр.

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