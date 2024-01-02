Есть вероятность пуска "Калибров", – Игнат

Утро 2 января в Украине недоброе – Россия запустила множество ракет и продолжает это делать. Юрий Игнат предупредил о новых угрозах.

По словам спикера Воздушных сил, ситуация остается напряженной, ведь враг продолжает атаки. Об этом он заявил в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Подробности от Игната

Есть вероятность пуска "Калибров" – Силы обороны наблюдают это радиолокационно. Враг применяет разные типы вооружения, разные типы самолетов. Речь о МиГ 31К и Х47м2 "Кинжал".

Бортов Ту-95 в воздухе было много, ракет на Киев враг запустил много. Сколько именно "Кинжалов" запустили по Украине утром 2 января и сколько сбила ПВО, Воздушные силы сообщат позже.

Просим дождаться завершения боевой работы, отбоя, тогда подведем итоги. Надеюсь, результаты будут успешными – не менее успешными, чем во время прошлой массированной атаки 29 декабря,

– завершил Игнат.

Что известно об атаке по Украине 2 января