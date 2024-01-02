За словами речника Повітряних сил, ситуація залишається напруженою, адже ворог продовжує атаки. Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Деталі від Ігната

Є імовірність пуску "Калібрів" – Сили оборони спостерігають це радіолокаційно. Ворог застосовує різні типи озброєння, різні типи літаків. Мова про МіГ 31К і Х47м2 "Кинджал".

Бортів Ту-95 у повітрі було багато, ракет на Київ ворог запустив багато. Скільки саме "Кинджалів" запустили по Україні ранком 2 січня і скільки збила ППО, Повітряні сили повідомлять пізніше.

Просимо дочекатися завершення бойової роботи, відбою, тоді підіб'ємо підсумки. Сподіваюся, результати будуть успішними – не менш успішними, ніж минулої масованої атаки 29 грудня,

– завершив Ігнат.

Що відомо про атаку по Україні 2 січня