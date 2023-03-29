Добровольно пошел на фронт: под Бахмутом погиб известный львовский исследователь Евгений Гулевич
Источник:Юрий Хвостов
На войне в борьбе с российскими террористами погиб львовский исследователь, философ, редактор и автор Евгений Гулевич. Он отдал свою жизнь за Украину еще 31 декабря.
Смерть Героя подтвердили только сейчас. Как стало известно, Евгений Гулевич погиб возле Бахмута.
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Что известно о погибшем Герое
Как сообщил Юрий Хвостов, на днях информация о гибели Гулевича подтвердилась.
До сих пор сохранялась крохотная, но цепкая надежда, что страшная новость "пропал без вести при выполнении боевого задания", которая поступила нам в самом начале этого года, не окончательная,
– написал он.
Известно, что Евгений Гулевич добровольно отправился на фронт защищать Украину. Во время последнего приезда он дал несколько интервью и успел увидеться с родными.
Когда и где похоронят защитника – сообщат позже.
Евгений Гулевич добровольно пошел на фронт / фото с фейсбука Евгения Гулевича
Герои из Львова, погибшие на войне
- Недавно на войне во время обороны Бахмута погиб боец из Львовской области Игорь Илечко. У защитника остался маленький сын.
- 12 марта на фронте погиб львовянин Дмитрий Пащук. Герой погиб в результате ранения дроном-камикадзе. Он был бойцом ССО и пластуном.
- Кроме того, в бою между Херсоном и Николаевом погиб львовянин Богдан Корнеляк. Ему было всего 19 лет.
- Также в боях за Украину погиб студент географического факультета ЛНУ имени Ивана Франко Андрей Боровец. Он служил в отдельном президентском полку имени гетмана Богдана Хмельницкого.