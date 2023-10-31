Путин разжигает антисемитизм, – Шейтельман сказал, почему погромы начались именно на Кавказе

В России продолжаются антисемитские погромы. Они начались именно на Кавказе, потому что там больше всего поддерживают кремлевского диктатора Владимира Путина.

Такое мнение 24 Каналу озвучил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он заметил, что Путин неоднократно разжигал антисемитизм и высказывался против евреев.

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Погромы продолжатся

Михаил Шейтельман считает, что антиизраильские протесты начались именно на Кавказе, потому что там больше всего путинистов. Во время выборов самый высокий показатель поддержки у Путина был именно в Дагестане.

Почему это началось на Кавказе? Там самая высокая поддержка Путина. Во время выборов самый высокий процент у Путина был в Дагестане – 90, 7%. В целом по России – 76%. Поэтому регионы, где у него максимальная поддержка, вышли на улицы,

– сказал он.

По словам политтехнолога, погромы продолжатся и в других регионах России, в частности, в Москве, Краснодаре, Новосибирске и других городах.

Шейтельман об антисемитских протестах в России: смотрите видео

Антиеврейские погромы в России: главное