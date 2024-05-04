Ворота в Евросоюз: почему Украина может стать важнее для Китая, чем Россия

Европейские страны начали активнее поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии и увеличивать свои военные мощности. Китай стремится наладить отношения с ЕС, чтобы укрепить экономическое сотрудничество, поэтому также предлагает свои варианты урегулирования ситуации в Украине.

Об этом рассказал 24 Каналу политолог, директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, отметив, что Европейский Союз начал более ответственно относиться к процессу помощи для Украины. Европа воспринимает это как инвестицию в собственную безопасность.

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Европа готовится

Буряченко считает, что союзники Украины поняли, кто такой Владимир Путин и какие намерения у его режима. Европа осознает, что нет никаких сомнений, что Кремль не будет вмешиваться в выборы в ЕС для расшатывания мирового порядка.

Европа уже не воспринимает как нечто теоретическое угрозу от России. Они уже абсолютно четко для себя определили, что необходимо создавать европейскую армию,

– подчеркнул он.

Китаю выгодно сотрудничество

Политолог отметил, что Китай сейчас очень активен в геополитическом пространстве. Си Цзиньпин пытается предложить свой вариант для переговоров о мире между Россией и Украиной.

По мнению Буряченко, он таким образом пытается получить "политические баллы", выполняя роль миротворца, ведь это очень уважаемая роль. На основе этого можно строить свои геополитические стратегии.

Китаю нужен выход на самые богатые рынки в мире, а это рынки Европейского Союза. Участвовать в этих переговорах (о мире в Украине – 24 Канал) Китаю очень выгодно,

– сказал он.

Партнерство Китая с Украиной имеет гораздо лучшие стратегические перспективы для Пекина, чем дружба с Москвой. Слабая Россия им нужна исключительно как дешевая сырьевая база, которую Китай может перерабатывать и выгодно продавать в Европейский Союз.

Это их стратегическая цель, а Украина – ворота в Европейский Союз для логистики, переработки и хранения. Китай использует российские ресурсы. Для Пекина наша страна может стать стратегически важной и быть геополитическим приоритетом уже в среднесрочной перспективе,

– высказался Алексей Буряченко.

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