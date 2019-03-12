Евросоюз приостановил использование самолетов Boeing 737-8 Max после катастрофы в Эфиопии

После катастрофы пассажирского самолета Boeing 737-8 Max в Эфиопии, в Евросоюзе приостановили полеты этих самолетов, а также авиасудов Boeing 737-9 Max.

В директиве Европейского агентства авиационной безопасности говорится, что использование этих самолетов приостановлено в качестве меры пресечения. Документ вступил в силу 12 марта в 21:00 по Киеву.

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В ведомстве также предложили свою помощь в расследовании причин катастрофы Boeing 737-8 Max в Эфиопии. Сейчас расследование проводят власти страны и американский Национальный совет по безопасности на транспорте, ведь самолет был изготовлен именно в США.

Ранее использование самолетов Boeing 737-8 Max приостановили более 25 авиакомпаний Эфиопии, Индонезии, Китая, Австралии, Сингапура, Малайзии, Омана, Южной Кореи, Великобритании и Норвегии.

Что известно о катастрофе Boeing 737-8 Max в Эфиопии?

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился 10 марта через 6 минут после взлета. Самолет выполнял рейс в столицу Кении Найроби. На его борту находились 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа, все они погибли. Украинцев не было среди пассажиров самолета.



Вскоре после взлета авиасудна пилот подал сигнал бедствия, сообщил о проблеме и запросил разрешение, чтобы вернуться в аэропорт. После этого связь с самолетом пропала. По некоторым данным, на борту самолета незадолго до катастрофы возникло задымление.

Это уже вторая катастрофа Boeing 737-8 Max за последние 5 месяцев. Так, 29 октября 2018 года самолет Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air выполнял рейс из Джакарты в Панкалпинанг и упал в море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек – 6 членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли.

Причиной катастрофы могла стать неправильная настройка датчика угла, который, возможно, передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.

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