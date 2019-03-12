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      После катастрофы Boeing 737 MAX в Эфиопии компания заявила о безопасности эксплуатации лайнеров

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      Boeing заявила о безопасности использования самолетов модели 737 MAX 8
      Boeing заявила о безопасности использования самолетов модели 737 MAX 8 / Фото из открытых источников

      Руководство американской компании Boeing выразило уверенность в безопасности дальнейшей эксплуатации пассажирских авиалайнеров Boeing 737 MAX 8, несмотря на катастрофу, которая произошла в Эфиопии.

      В сообщении компании констатируется, что расследование обстоятельств катастрофы находится на ранней стадии. По сообщению издания The Guardian в компании отметили, что пока нет необходимости в публикации новых рекомендаций к полетам данных лайнеров.

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      Ранее в понедельник уверенность в безопасности эксплуатации Boeing 737 MAX 8 выразило Федеральное авиационное управление США. По данным телеканала NBC, крупные американские авиакомпании, в том числе American Airlines, Southwest Airlines и United Airlines не намерены отказываться от самолетов данного типа.

      Стоимость акций американской компании Boeing упала на 11,3% после авиакатастрофы самолета Boeing 737 в Эфиопии. А в Китае власти временно запретили использование самолетов модели Boeing 737 MAX 8.

      Это уже вторая катастрофа американского самолета этой модификации за последние пять месяцев. 29 октября 2018 Boeing 737 Max 8 индонезийской авиакомпании Lion Air, выполнявший внутренний рейс из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море через 13 минут после вылета. На борту находились 189 человек – восемь членов экипажа и 181 пассажир, все они погибли. По предварительным данным, к катастрофе могла привести неправильная настройка датчика угла, который, возможно, передавал на бортовой компьютер ложную информацию о состоянии носа самолета относительно линии горизонта.

      Интересно, что в мире сейчас эксплуатируется более 300 самолетов Boeing 737 Max, а с 2017 года авиакомпаниями мира заказано более 5000 самолетов.

      Что случилось? 10 марта в Эфиопии разбился пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс в столицу Кении Найроби. На борту самолета находились 149 пассажиров из 35 стран мира и 8 членов экипажа – из них не выжил никто. Авария судна произошла всего через 6 минут после взлета. Самолет разбился в 50 километрах к юго-востоку от Аддис-Абебы.

      blog_ava
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      Теги: Новости США авиация Катастрофа
      Источник: 24 Канал
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