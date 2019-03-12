Євросоюз призупинив використання літаків Boeing 737-8 Max після катастрофи в Ефіопії

Після катастрофи пасажирського літака Boeing 737-8 Max в Ефіопії, у Євросоюзі призупинили польоти цих літаків, а також авіасуден Boeing 737-9 Max.

У директиві Європейського агентства авіаційної безпеки мовиться, що використання цих літаків призупинене як запобіжний захід. Документ набув чинності 12 березня о 21:00 за Києвом.

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У відомстві також запропонували свою допомогу в розслідуванні причин катастрофи Boeing 737-8 Max в Ефіопії. Зараз розслідування проводять влада країни та американська Національна рада з безпеки на транспорті, адже літак був виготовлений саме у США.

Раніше використання літаків Boeing 737-8 Max призупинили понад 25 авіакомпаній Ефіопії, Індонезії, Китаю, Австралії, Сінгапуру, Малайзії, Оману, Південної Кореї, Британії та Норвегії.

Що відомо про катастрофу Boeing 737-8 Max в Ефіопії? Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився 10 березня через 6 хвилин після зльоту. Літак виконував рейс до столиці Кенії Найробі. На його борту перебували 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу, усі вони загинули. Українців не було серед пасажирів літака.



Невдовзі після зльоту авіасудна пілот подав сигнал про порятунок, повідомив про проблему і зробив запит на дозвіл, щоб повернутися в аеропорт. Після цього зв'язок із літаком зник. За деякими даними, на борту літака незадовго до катастрофи виникло задимлення.

Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. Так, 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. На борту перебували 189 людей – 6 членів екіпажу і 181 пасажир, всі вони загинули.

Причиною катастрофи могло сьтати неправильне налаштування датчика кута, який, можливо, передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.