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      Євросоюз призупинив використання літаків Boeing 737-8 Max після катастрофи в Ефіопії

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      ЄС призупинив використання літаків Boeing 737-8 Max після катастрофи в Ефіопії
      ЄС призупинив використання літаків Boeing 737-8 Max після катастрофи в Ефіопії / Ілюстративне фото

      Після катастрофи пасажирського літака Boeing 737-8 Max в Ефіопії, у Євросоюзі призупинили польоти цих літаків, а також авіасуден Boeing 737-9 Max.

      У директиві Європейського агентства авіаційної безпеки мовиться, що використання цих літаків призупинене як запобіжний захід. Документ набув чинності 12 березня о 21:00 за Києвом.

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      У відомстві також запропонували свою допомогу в розслідуванні причин катастрофи Boeing 737-8 Max в Ефіопії. Зараз розслідування проводять влада країни та американська Національна рада з безпеки на транспорті, адже літак був виготовлений саме у США.

      Раніше використання літаків Boeing 737-8 Max призупинили понад 25 авіакомпаній Ефіопії, Індонезії, Китаю, Австралії, Сінгапуру, Малайзії, Оману, Південної Кореї, Британії та Норвегії.

      Що відомо про катастрофу Boeing 737-8 Max в Ефіопії? Пасажирський літак Boeing 737 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився 10 березня через 6 хвилин після зльоту. Літак виконував рейс до столиці Кенії Найробі. На його борту перебували 149 пасажирів із 35 країн світу і 8 членів екіпажу, усі вони загинули. Українців не було серед пасажирів літака.

      Невдовзі після зльоту авіасудна пілот подав сигнал про порятунок, повідомив про проблему і зробив запит на дозвіл, щоб повернутися в аеропорт. Після цього зв'язок із літаком зник. За деякими даними, на борту літака незадовго до катастрофи виникло задимлення.

      Це вже друга катастрофа Boeing 737-8 Max за останні 5 місяців. Так, 29 жовтня 2018 року літак Boeing 737 Max 8 індонезійської авіакомпанії Lion Air виконував рейс із Джакарти в Панкалпінанг і впав у море через 13 хвилин після вильоту. На борту перебували 189 людей – 6 членів екіпажу і 181 пасажир, всі вони загинули.

      Причиною катастрофи могло сьтати неправильне налаштування датчика кута, який, можливо, передавав на бортовий комп'ютер помилкову інформацію про стан носу літака щодо лінії горизонту.

      останні новини про катастрофу літака в ефіопії: хроніка подій
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      Теги: авіація Катастрофа Африка Євросоюз Європа Транспорт
      Джерело: 24 канал
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