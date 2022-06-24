"Ежедневно привозили хлеб и лекарства": на Херсонщине оккупанты обстреляли авто волонтеров

Российские оккупанты накрыли огнем автомобиль волонтеров. Они постоянно доставляли гуманитарную помощь жителям Нововоронцовской территориальной общины Херсонской области.

Об этом 24 каналу рассказала журналистка из Херсона Марина Савченко. Это произошло сегодня, 24 июня.

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Эти волонтеры каждый день привозят людям хлеб, лекарства. Прорываются туда,

– рассказала журналистка.

Отметим, что Нововоронцовская община постоянно под обстрелами российских оккупантов. Город уже официально уволен, но рядом находится линия фронта.

Несмотря на это, волонтеры продолжают попытки доставлять к оставшимся в селах жителям необходимые вещи и продовольствия.

Депутат поссовета Дмитрий Бурлай подтвердил, что никто из волонтеров не пострадал.

Чтобы все поняли ужас войны и условий, в которых мы работаем. Наш бусик, пострадавший после обстрелов (фото сверху – 24 канал),

– написал Бурлай в фейсбуке.

Оккупанты бьют по Херсонской области фосфорными боеприпасами

Тем временем российские оккупанты продолжают бить по территории Украины и запрещенными боеприпасами. Вражеские обстрелы украинских населенных пунктов фосфорными и кассетными снарядами систематические.

В частности, в Херсонской области отмечено увеличение интенсивности случаев фосфорных ударов захватчиков.

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