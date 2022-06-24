"Ежедневно привозили хлеб и лекарства": на Херсонщине оккупанты обстреляли авто волонтеров
Российские оккупанты накрыли огнем автомобиль волонтеров. Они постоянно доставляли гуманитарную помощь жителям Нововоронцовской территориальной общины Херсонской области.
Об этом 24 каналу рассказала журналистка из Херсона Марина Савченко. Это произошло сегодня, 24 июня.
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Эти волонтеры каждый день привозят людям хлеб, лекарства. Прорываются туда,
– рассказала журналистка.
Отметим, что Нововоронцовская община постоянно под обстрелами российских оккупантов. Город уже официально уволен, но рядом находится линия фронта.
Несмотря на это, волонтеры продолжают попытки доставлять к оставшимся в селах жителям необходимые вещи и продовольствия.
Депутат поссовета Дмитрий Бурлай подтвердил, что никто из волонтеров не пострадал.
Чтобы все поняли ужас войны и условий, в которых мы работаем. Наш бусик, пострадавший после обстрелов (фото сверху – 24 канал),
– написал Бурлай в фейсбуке.
Оккупанты бьют по Херсонской области фосфорными боеприпасами
Тем временем российские оккупанты продолжают бить по территории Украины и запрещенными боеприпасами. Вражеские обстрелы украинских населенных пунктов фосфорными и кассетными снарядами систематические.
В частности, в Херсонской области отмечено увеличение интенсивности случаев фосфорных ударов захватчиков.
Что происходит на оккупированных территориях Херсонской области
- Россия назначила свою марионеточную так называемую "власть" в Херсонской области, которую возглавил предатель Владимир Сальдо. После этого оккупанты пытаются ввести бивалютную зону на оккупированных территориях Херсонской области. Захватчики заставляют предпринимателей ставить ценники в рублях и гривнах.
- Также россияне продолжают угонять людей и требовать за это выкуп. Кроме того, войска России устроили в Херсонской области расстрелы, как в Буче.
- В Кремле до сих пор не отказались от идеи провести так называемый "референдум" в Херсонской области, несмотря на предупреждение Владимира Зеленского, что это поставит крест на мирных переговорах.
- Вместе с тем России не удается воплотить свои планы, поскольку в Херсонской области украинцы противостоят оккупантам. Также там успешно действует партизанское движение.
- Украинские военные начали деоккупацию Херсонской области и отбросили врага с первой линии обороны. По данным Офиса Президента, ВСУ уже в 15 – 18 километрах от Херсона. Наши защитники продвигаются к Херсону с нескольких сторон, в результате чего разгром врага есть ежедневно.
- Жители Херсонской области могут помочь ВСУ деоккупировать область: для этого нужно эвакуироваться. Добавим, что президент Зеленский назвал освобождение Херсона одной из ключевых задач ВСУ.
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