Трамп впервые прокомментировал сбитие Ираном истребителя F-15

Иран 3 апреля сбил американский истребитель F-15. Президент США Дональд Трамп сделал первое заявление по этому поводу, но отказался рассказывать подробности.

Лидер США также не прокомментировал ход поисково-спасательной операции. Об этом сообщили в NBCnews.

Что известно о заявлении Трампа?

В коротком телефонном интервью президент США отказался обсуждать ситуацию с поиском американских пилотов в Иране после сбития F-15.

В издании отметили, что лидер США лишь выразил недовольство некоторыми материалами в медиа по "этой сложной и деликатной спасательной операции".

Трамп также отметил, что сбивание самолета никак не повлияет на ход переговоров по ситуации на Ближнем Востоке. По его словам, "война продолжается и США принимают в ней участие".

Напомним, что иранские СМИ 3 апреля писали, якобы КСИР сбил американский самолет. Впоследствии эту информацию подтвердили на Западе. Двух пилотов, судя по всему, ищут как американцы, так и иранцы. Чуть позже американский чиновник в общении с Reuters признал: американский истребитель был действительно сбит над Ираном, продолжается поисково-спасательная операция.

