Контрнаступление ВСУ: Резников ответил, будет ли Украина этим летом использовать F-16

Вся Украина ждет начала большого контрнаступления наших Вооруженных Сил. Многих интересует, будут ли защитники использовать истребители F-16 уже этим летом.

На этот вопрос ответил министр обороны Украины Алексей Резников. По его словам, F-16 не изменят ситуацию этим летом.

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Будет ли Украина этим летом использовать F-16

Как рассказал Резников, во время контрнаступления ВСУ этим летом Украина откажется от использования истребителей F-16. Однако будут задействованы все наземные вооружения.

Министр считает, что F-16 не изменит ситуацию. Сейчас некоторые западные страны занимаются подготовкой или предложили подготовить украинских летчиков для пилотирования на этих истребителях.

По словам Резникова, для подготовки украинских летчиков нужно время. К тому же Украине нужно договориться со своими партнерами об обеспечении инженеров и технического персонала, которые будут заниматься техобслуживанием и ремонтом F-16.

Однако министр заверил, что Украина будет готова разместить мощные истребители осенью или зимой.

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