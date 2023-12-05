Бельгия передаст Украине самолеты F-16: когда ждать поставки

Украина ожидает поставок истребителей F-16 от западных партнеров. Передача нашему государству самолетов F-16 стала темой для обсуждения во время встречи министра обороны Украины и бельгийской коллеги Людивин Дедондер.

Предметом для обсуждения с бельгийской стороной не ограничились только передачей для наших военных истребителей F-16. Также речь идет и о подготовке пилотов и необходимого оборудования.

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Встреча с бельгийским министром обороны

Высоко ценим вашу непоколебимую поддержку и всестороннее участие в процессе укрепления обороноспособности Вооруженных Сил Украины,

– отметил Рустем Умеров.

По его словам, сейчас необходимо начать процесс налаживания цепочек поставок боеприпасов, запасных частей и технического оборудования для F-16.

Министерство обороны Украины отмечает, что Бельгия подтверждает намерения передать Украине самолеты F-16 в 2025 году.

Во время встречи стороны вынесли на обсуждение вопрос о возможности принять представителей бельгийского оборонно-промышленного комплекса в Украине в начале следующего года.

F-16 для Украины: последние новости

Общий объем технической помощи от Королевства Бельгия для Сил обороны Украины составляет более 320 миллионов евро.