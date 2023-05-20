Это обязательство, но на будущее: в Белом доме объяснили позицию США по предоставлению Украине F-16

Накануне стало известно, что США поддержат совместные международные усилия по подготовке украинских пилотов на современных истребителях, включая F-16. Это решение было принято в переломный момент в войне.

Это решение означает "долгосрочное обязательство украинской самообороне". Об этом сообщил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

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Теперь, когда мы все сделали, мы смогли дать украинцам возможность добиться прогресса на поле боя, мы достигли момента, когда пора сказать, что Украине понадобится как часть будущих сил, чтобы иметь возможность сдерживать и защищаться от российской агрессии. Частью этого есть истребители четвертого поколения F-16,

– считает Салливан.

Однако, по его словам, сейчас эти самолеты не нужны Украине в борьбе с Россией, но позже они сыграют свою роль.

"Наше мнение состоит в том, что F-16 не вписывается в борьбу сейчас", – отметил советник по национальной безопасности.

Кстати, Салливан отказался рассказать, сколько будет длиться обучение украинских военных.

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