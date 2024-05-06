"Будут перебрасывать партиями": в Нидерландах ответили, когда планируют передать Украине F-16
Источник:Delfi
Нидерланды планируют начать передавать Украине истребители F-16 уже этой осенью. Это произойдет вслед за Данией, которая планирует поставки самолетов летом.
График поставок истребителей Украине предусматривается прописанным планом союзников. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время брифинга в Вильнюсе.
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У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов,
– объяснила Оллонгрен.
Самолеты могут прибыть уже летом
Сейчас украинские пилоты проходят обучение в Дании, США и других странах. По словам министра, по плану также учебный центр в Румынии, где Нидерланды помогают с обучением украинцев.
Если нам удастся удержаться на этом пути, а в Украине все будет готово, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16,
– заявила Кайса Оллонгрен.
Уже после лета и дальше истребители "будут партиями перебрасывать в Украину". Ранее Кайса Оллонгрен заявляла, что ее страна доставит в Украину 24 истребителя.
Истребители F-16 для Украины: что известно
- Власти Бельгии планируют передать Украине свои истребители F-16 до конца 2024 года. Премьер страны Александер Де Кроо назвал решение Бельгии "большим шагом для обороны Украины".
- Украинские пилоты завершили базовую подготовку на F-16 в Великобритании и начали обучение во Франции. Речь идет о четырех украинских летчиках, которых отобрал Генштаб ВСУ.
- Украина сможет на F-16 использовать высокоточные французские авиационные бомбы AASM Hammer. Речь идет о комплекте дополнительного оборудования, который превращает неуправляемые авиабомбы на "умные". Дальность действия AASM Hammer составляет около 70 километров с вероятным отклонением около 10 метров.
- Профильные оборонные издания Греции пишут о том, что Украина может выкупить для себя F-16. Однако неизвестно, когда их получит наша страна. Пока что Греция проводит перевооружение страны до 2030 года.