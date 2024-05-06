"Будут перебрасывать партиями": в Нидерландах ответили, когда планируют передать Украине F-16

Нидерланды планируют начать передавать Украине истребители F-16 уже этой осенью. Это произойдет вслед за Данией, которая планирует поставки самолетов летом.

График поставок истребителей Украине предусматривается прописанным планом союзников. Об этом сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен во время брифинга в Вильнюсе.

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У нас все расписано по проекту, который заключается в обучении украинских пилотов, подготовке обслуживающего персонала и передаче реальных самолетов,

– объяснила Оллонгрен.

Самолеты могут прибыть уже летом

Сейчас украинские пилоты проходят обучение в Дании, США и других странах. По словам министра, по плану также учебный центр в Румынии, где Нидерланды помогают с обучением украинцев.

Если нам удастся удержаться на этом пути, а в Украине все будет готово, то первые самолеты будут поставлены Данией уже этим летом. И мы надеемся принять участие в поставках с осени с нашими F-16,

– заявила Кайса Оллонгрен.

Уже после лета и дальше истребители "будут партиями перебрасывать в Украину". Ранее Кайса Оллонгрен заявляла, что ее страна доставит в Украину 24 истребителя.

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