Нам нужны любые современные западные самолеты: почему F-16 – лучшие

Пока Украина ожидает западных партнеров истребителей F-16, Германия хочет передать нам самолеты Eurofighter Typhoon, а Австралия – F/A-18.

Военный эксперт, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман уверен, что эти современные самолеты Воздушным силам ВСУ крайне нужны. Однако F-16 имеет определенные преимущества перед ними. Об этом он рассказал 24 Каналу.

К теме Игнат раскрыл детали тренировки украинских пилотов на истребителях F-16

Украина не зациклилась на F-16

Военный эксперт отметил, что Eurofighter Typhoon и F/A-18 – не хуже истребителя F-16.

Это самый популярный самолет 4-го поколения, но главное – он функциональный. F/A-18 – скорее даже лучше как истребитель, чем F-16. Но F-16 – это и истребитель, и легкий бомбардировщик, и штурмовик, и дополнительное средство ПВО,

– подчеркнул Гетман.

Украина не зациклилась на F-16, но это самый лучший вариант самолета для Воздушных сил ВСУ. Более того, нам нужно не несколько самолетов, а по меньшей мере 3 – 4 эскадрильи.

Алексей Гетьман объяснил, почему Украине нужны самолеты F-16: смотрите видео

Сейчас в мире и в частности в странах НАТО функционирует около 3 тысяч самолетов F-16. Если нам передадут хотя бы 5% от этого количества, мы получим 150 истребителей. И нам их может хватить, чтобы получить полное преимущество в воздухе над территорией Украины,

– подчеркнул майор запаса ВСУ.

Он отметил, что Украина благодарит партнеров за помощь и предоставление самолетов, в частности Eurofighter Typhoon и F/A-18. Однако их на вооружении в Германии и Австралии – десятки, возможно, сотни. И они могут нам передать 5 – 7 самолетов. Но Украине нужно несколько сотен.

Предоставление Украине истребителей F-16: важно

Самолет F/A-18 , который Украине может предоставить Австралия, американский палубный истребитель – бомбардировщик. Его в частности можно использовать для нанесения ракетно-бомбовых ударов по наземным объектам.