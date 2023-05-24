Испания не передаст Украине F-16: почему страна не присоединится к авиационной коалиции
Источник:EFE
В скором времени международные партнеры передадут Украине истребители F-16. В то же время, стало известно, что мы не получим эти многоцелевые самолеты от Испании. В стране объяснили свое решение.
Заявление о том, что Испания не предоставит Украине истребители F-16 и не будет участвовать в авиационной коалиции, сделала министр обороны Маргарита Роблес. От имени страны она высказалась накануне встречи министров обороны стран ЕС в Брюсселе.
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Почему Испании не будет в авиационной коалиции
Причина проста: в Испании на оснастке просто нет таких самолетов. Она физически не может передать Украине F-16, а также не сможет проводить обучение для украинских пилотов.
Несмотря на это, подчеркнула Роблес, Испания продолжает целиком и полностью поддерживать Украину. И будет это делать столько, сколько возможно.
Все знают, что у нас есть F-18, у нас есть EuroFighter, у нас нет F-16, и потому ни предоставление, ни обучение не были бы возможны,
– отметила министр.
Что касается F-16, то Испания, по словам Роблес, солидарна с другими государствами, входящими в авиационную коалицию. Она поддерживает их желание обучать украинских пилотов, а также передать нашему государству многоцелевые истребители.
Кроме того, Роблес напомнила, что Испания провела обучение для более чем тысячи военных из Украины. В частности тех, которые овладевали немецкими танками Leopard 2. К слову, шесть этих тяжелых боевых машин от страны уже помогают уничтожать врага, а еще четыре вскоре передадут.
Вот-вот начнутся учения на F-16
- Заметим, что в последние дни появилось очень много заявлений о передаче Украине многоцелевых истребителей F-16. Более того, накануне сообщили даже о том, что украинские пилоты уже проходят обучение.
- Соответствующее заявление сделал Жозеп Боррель. И практически сразу же его опроверг министр обороны Польши Мариуш Блащак. По его словам, в Польше еще не происходит овладение F-16 нашими пилотами, хотя в этом и уверял высокий представитель ЕС.
- Добавим, что стало возможным активное обсуждение передачи F-16 после того, как Джо Байден дал зеленый свет на это. Он согласовал как обучение наших пилотов, так и предоставление Украине истребителей. Впрочем, следует понимать, что эти воздушные суда попадут в нашу страну не завтра.
- Несмотря на это, важно осознать весь уровень поддержки наших партнеров. Еще несколько месяцев назад даже мыслей о передаче истребителей быть не могло. Сегодня же мы понимаем, что одними из первых F-16 Украине могут предоставить Нидерланды.