СМИ писали, что Греция готова передать Украине F-16: в Афинах ответили, правда ли это
Источник:Rzeczpospolita
Недавно медиа сообщили, что Греция может предоставить Украине свои истребители. Премьер-министр Кириакос Мицотакис рассказал, соответствует ли это действительности.
Так, местные издания писали, что Афины планируют обновить свой авиапарк. В частности, заменить F-16 на более современные F-35. "Старые" же самолеты страна якобы намерена распродать. СМИ не исключали, что они могут попасть в Украину.
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"Я предан поддержке Украины, но"
Впрочем, премьер Греции Мицотакис опроверг сообщения в СМИ и заявил, что они не готовы предоставить Украине F-16.
Премьер также отметил, что Греция продолжает поддерживать Украину и делает это с начала полномасштабного вторжения. В частности, Афины предоставили Киеву значительное количество 155-мм снарядов и продолжают искать пути усиления военной помощи.
В то же время чиновник отметил, что его страна обеспокоена собственной безопасностью. По словам чиновника, поставки в Украину не должны влиять на обороноспособность самой Греции.
Политик вспомнил за Турцию, которая иногда агрессивно ведет себя. Поэтому Афины должны иметь мощные возможности сдерживания.
Я предан тому, чтобы продолжать поддерживать Украину в меру наших возможностей, без ущерба для нашей собственной способности защищать себя – ведь мы также живем в сложной части мира,
– подчеркнул премьер.
Кроме того, он признал, что Греция уже закупила новые французские Rafale, а вскоре разместит первый заказ на истребители F-35. Что касается F-16, то их планируют модернизировать.
F-16 для Украины: что известно
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что первые истребители прибудут уже в середине лета.
- В Дании отметили, что они первыми предоставят F-16 Украине. Известно, что в целом Копенгаген планирует передать 19 самолетов. В частности, первые шесть поступят уже этим летом.
- Нидерланды тем временем решили передать Украине больше F-16, чем планировали. Так, Амстердам предоставит 24 истребителя.
- Норвегия не назвала точное количество F-16, которое готовит к передаче. В то же время Осло подчеркнуло, что они будут модернизированы и способны бить за линией фронта.