И для обороны, и для наступления ВСУ: летчик-инструктор назвал необходимое количество F-16
Есть информация, что Украина получит примерно 95 истребителей F-16 из 120 необходимых. Говорится о предоставлении этих самолетов до 2028 года. Однако в 120 единицах F-16 украинские защитники нуждаются уже сейчас.
95 самолетов F-16 в течение четырех лет – это недостаточно. Это 24 Каналу объяснил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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"От Бельгии 30 самолетов, некоторые страны – по 15, по эскадрилье, по две эскадрильи. Но эта инфографика рассчитана до 2028 года. Нам 120 самолетов сейчас нужны. А 95 самолетов, размытые, допустим, на 4 года поставки – это действительно недостаточно", – подчеркнул он.
Сколько F-16 нужно Украине
Роман Свитан отметил, что до 95 самолетов от Европы не хватает примерно такого же количества самолетов F-16 от США. Половина истребителей должна быть от европейских стран, а вторую половину – получить от Штатов.
Причем с такой же динамикой. То есть столько, сколько нам могут передать европейские страны – от 60 самолетов в среднем с этого года. Если бы еще 60 американцы добавили, как раз было бы 120, которые нам нужны сейчас для трех фронтов. Хотя бы по одной бригаде,
– считает военный эксперт.
Уже до 180 – 200 самолетов можно было бы догнать к 2028 году. Тогда летный, инженерно-технический состав был бы подготовлен. К этому времени вышли бы из строя почти все наши старые советские самолеты, которые надо было бы заменить.
"Поэтому для наших Воздушных сил очень важно примерно 200 истребителей, 5 бригад. Этого будет достаточно для того, чтобы выполнять задачи и обороны, и наступления по тем направлениям, которые будут определены Генштабом", – добавил полковник ВСУ в запасе.
F-16 для Украины: последние новости
- Премьер Дании Метте Фредериксен заявила, что скоро датские F-16 будут на пути в Украину. В целом Дания планирует передать Украине 19 самолетов. Заметим, что Дания позволила Украине наносить удары по военным целям на территории России с истребителей F-16.
- Премьер Бельгии Александер Де Кроо отметил, что Украина не сможет использовать истребители F-16 его страны для ударов по России. По его словам, в соответствии с двусторонним соглашением о безопасности 30 бельгийских истребителей F-16 должны использоваться исключительно на территории Украины.
- Глава Минобороны Украины Рустем Умеров высказался о передаче самолетов F-16 нашему государству от партнеров. Министр отметил, что Украина ожидает западные истребители "очень скоро".