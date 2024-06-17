Тогда выйдем на паритет в воздухе: какое минимальное количество F-16 нужно Украине

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно более 100 самолетов F-16, чтобы противостоять 300 самолетам, которые имеют оккупанты. Однако, в целом у России есть более 1500 различных летательных аппаратов.

На оккупированных территориях и вдоль линии фронта враг действительно сохраняет около 300 судов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметив, что есть ряд причин, почему президент озвучил именно такое количество F-16.

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Сколько самолетов нужно для паритета в войне

Стоит понимать, что Украина также имеет системы противовоздушной обороны, разведки. В то же время россияне потеряли часть своего информационного обеспечения, когда были уничтожены два самолета А-50 – командные пункты противника в воздухе. Оккупанты были вынуждены перейти со стратегического уровня обеспечения своей авиации к тактическому.

Теперь разведку осуществляют беспилотниками, а ударную часть решают благодаря артиллерии, ракетам или дронам. Поэтому Украина уже имеет определенные преимущества в воздухе.

130 истребителей, о которых говорил президент, позволяют выйти на паритет на территории Украины и на границах. С этого надо начинать, но американцы искусственно тормозят эти процессы и не дают разрешения завезти подготовленные F-16,

– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Стоит понимать, что за такое промедление украинские воины ежедневно расплачиваются своей жизнью и здоровьем. Действительно есть много аргументов, которые объясняют такие задержки с поступлением истребителей, в частности упоминалось об ударах России по аэродромам, сложность освоения английского языка нашими пилотами. Впрочем стоит понимать, что идеальных условий не будет никогда, потому что мы живем во времени войны.

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