Тогда выйдем на паритет в воздухе: какое минимальное количество F-16 нужно Украине
Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно более 100 самолетов F-16, чтобы противостоять 300 самолетам, которые имеют оккупанты. Однако, в целом у России есть более 1500 различных летательных аппаратов.
На оккупированных территориях и вдоль линии фронта враг действительно сохраняет около 300 судов. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БФ "Закроем небо Украины", генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, отметив, что есть ряд причин, почему президент озвучил именно такое количество F-16.
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Сколько самолетов нужно для паритета в войне
Стоит понимать, что Украина также имеет системы противовоздушной обороны, разведки. В то же время россияне потеряли часть своего информационного обеспечения, когда были уничтожены два самолета А-50 – командные пункты противника в воздухе. Оккупанты были вынуждены перейти со стратегического уровня обеспечения своей авиации к тактическому.
Теперь разведку осуществляют беспилотниками, а ударную часть решают благодаря артиллерии, ракетам или дронам. Поэтому Украина уже имеет определенные преимущества в воздухе.
130 истребителей, о которых говорил президент, позволяют выйти на паритет на территории Украины и на границах. С этого надо начинать, но американцы искусственно тормозят эти процессы и не дают разрешения завезти подготовленные F-16,
– подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.
Стоит понимать, что за такое промедление украинские воины ежедневно расплачиваются своей жизнью и здоровьем. Действительно есть много аргументов, которые объясняют такие задержки с поступлением истребителей, в частности упоминалось об ударах России по аэродромам, сложность освоения английского языка нашими пилотами. Впрочем стоит понимать, что идеальных условий не будет никогда, потому что мы живем во времени войны.
Украина получит F-16: последние новости
- Министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что западные истребители могут поступить в Украину уже этим летом. По его словам, партнеры работают над этим вопросом, а сам он настроен "оптимистично". Решение Франции передать свои самолеты Mirage-2000 Остин назвал правильным шагом.
- Владимир Зеленский призвал участников "Большой семерки" помочь ускорить процесс перехода Украины на самолеты нового поколения. Для этого нужно сделать более быстрой подготовку пилотов и увеличить количество учебных центров. Президент выразил просьбу украинских воинов, которым важно получить истребители F-16 как можно быстрее.
- Часть самолетов Украина получит от Дании. Первые из них должны прибыть летом 2024 года. Процесс их передачи обсудил Владимир Зеленский с премьером Дании Метте Фредериксен во время Саммита мира. Президент Украины выразил надежду, что истребители поступят в ближайшее время.