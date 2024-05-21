Полковник запаса сказал, при каких условиях Россия не сможет больше применять Су-34

Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно более 100 истребителей F-16 для того, чтобы противостоять россиянам в небе. Даже этого количества вполне хватит, чтобы оказать сопротивление примерно 300 российским самолетам, которые используются на территории Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, отметив, что такое количество F-16 позволило бы Украине полностью решить проблему российских корректируемых авиационных бомб. Они наносят огромный ущерб украинской армии.

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Будут вынуждены прекратить использование

Даже одна эскадрилья – 12 машин F-16 – может колоссально изменить ситуацию на каком-то отдельном участке.

Эта машина может брать на порт до шести дальнобойных ракет AIM-120 AMRAAM, которые на расстоянии 180 километров собьют практически все. Су-34 сбрасывает чувствительные, тяжелые бомбы ФАБ-250, ФАБ-500 и УПАБ-1500 с расстояния 40 – 70 километров. Если в сторону Су-34 полетят 2 – 4 ракеты, выпущенные с одного самолета, он обречен,

– объяснил военный эксперт.

У россиян в строю таких рабочих машин всего около 80. Если бы, по мнению Черника, украинские силы за условный месяц сумели подбить 30 – 40 Су-34, они стопроцентно были бы вынуждены прекратить их применять.

"Потому что ставить в строй оккупанты могут не более чем 5 – 6 машин в год. А со временем проблема их строительства будет расти, особенно – их стоимости. Для создания Су-34 требуется огромное количество западной микроэлектроники, которая с каждым месяцем в каждом цикле будет дорожать", – отметил Петр Черник.

Истребители F-16 для Украины: важное

Президент Украины отметил, что наша страна получит лишь "около 25 процентов" вооружения, которое необходимо для защиты. А для создания паритета с врагом, Украина должна получить 120 – 130 истребителей F-16 или других современных самолетов.

Также Владимир Зеленский отметил, что F-16 появятся в Украине уже в 2024 году. В то же время президент считает, что первые истребители "не сыграют ключевой роли", ведь начальное их количество не сможет привести к кардинальным изменениям на поле боя.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна передаст F-16 Киеву в течение месяцев. Речь идет о 19 единицах.