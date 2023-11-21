В Дании украинские пилоты уже проходят подготовку в воздухе на F-16, – Игнат
Источник:Укринформ
Украинские летчики учатся на самолетах F-16 в США и Великобритании. А также проходят подготовку в воздухе с инструкторами на истребителях в Дании.
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает 24 Канал. По его словам, чтобы легче перейти на F-16 украинские пилоты поначалу учились на легкомоторных самолетах натовского образца.
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Как проходит обучение
"Перед этим были легкомоторные самолеты натовского образца, которые помогают легче перейти на F-16. Сейчас это уже полеты с инструктором. Каждый день может увеличиваться число украинских пилотов, которые проходят подготовку и выполняют задачи, которые ставит перед ними инструктор", – подчеркнул спикер командования Воздушных сил ВСУ.Обратите внимание! К авиационной коалиции уже присоединились Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Румыния, Бельгия, Дания, США, Швеция, Франция и Португалия. Партнерами уже отработаны учебные планы и начато обучение украинских пилотов.
По словам Игната, следующий этап – самостоятельные полеты на самолетах.
И тогда уже соответственно полеты на боевое применение для того, чтобы учиться воевать на этом самолете,
– добавил Юрий Игнат.
Кроме пилотов, обучение в США и Великобритании также проходят другие специалисты:
- наземный персонал;
- офицеры боевого управления;
- инженерно-авиационные службы.
Обучение пилотов на F-16: что известно
- Air&Space Forces Magazine со ссылкой на спикера Военно-воздушных сил Соединенных Штатов 25 октября сообщило, что украинские пилоты начали тренироваться на многоцелевых истребителях F-16 в американском штате Аризона.
- Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что украинские пилоты не начинают обучение на F-16 в Румынии. Центр, в котором должны проводиться занятия, еще строится.
- Премьер Дании Мэтте Фредериксен 20 августа заявила, что страна планирует отправить Украине 19 многоцелевых истребителей F-16.
- Глава нидерландского министерства обороны Кайса Оллонгрен 25 августа рассказала, что Нидерланды планируют передать Киеву большинство из своих 42 истребителей F-16, а остальное использовать для обучения пилотов.