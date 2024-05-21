Украинские военные научились обслуживать истребители F-16 в Нидерландах
Источник:Министерство обороны Нидерландов
Десять украинских военных специалистов прошли обучение в Нидерландах по обслуживанию F-16. В стране пообещали предоставить Украине не менее 24 таких самолетов, поэтому украинцам надо знать, как их обслуживать и поддерживать готовыми к бою.
В Минобороны Нидерландов говорят, что украинские военные научились обслуживать все важные системы и детали, которые летчик-истребитель самолета F-16 использует во время заданий. В частности, украинцы уже умеют обслуживать шлемы, кислородные системы и парашюты.
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Чему научились украинские военные
Нидерландские специалисты также научили наших составлению и проверке спасательного комплекта. Он позволяет пилоту прожить несколько дней после катапультирования. Комплект содержит еду и лекарства.
Обучение готовит слушателей ко всем возможным рискам, связанным с миссией F-16. В конце концов, это также обеспечит лучшую защиту украинских пилотов,
– сообщают в Минобороны Нидерландов.
Программу для наших военных составляли по кластеру "Техника безопасности полетов". Она предусматривает, что пилоты F-16 фактически отдают свои жизни в руки обслуживающего персонала. В Министерстве обороны Нидерландов отметили, что взлетая на очередное задание, пилоты уверены, что могут положиться на знания и навыки специалистов, обслуживающих самолеты.
Что известно о передаче самолетов Украине
- Президент Зеленский говорит, что Украина сейчас имеет лишь около четверти того ПВО, что нам нужно для защиты страны. По его мнению, для получения паритета с Россией нужно 120 – 130 истребителей F-16 или других новых западных самолетов.
- Зеленский уверен, что первые F-16 поступят в Воздушные силы Украины уже в этом году. Вместе с тем, он заметил, что их начальное количество будет недостаточным для значительных изменений на поле боя.
- 13 мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен на саммите Северных стран по вопросам безопасности в Швеции заявила, что "F-16 из Дании будут в небе над Украиной в течение месяцев".
- Нидерланды передадут Украине первые истребители осенью – в соответствии с графиком. По словам министра обороны Нидерландов Кайсы Оллонгрен, это произойдет после обучения украинских пилотов и обслуживающего персонала.
- Чехия же предоставила Украине первый тренажер истребителя F-16.