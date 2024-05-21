Украинские военные научились обслуживать истребители F-16 в Нидерландах

Десять украинских военных специалистов прошли обучение в Нидерландах по обслуживанию F-16. В стране пообещали предоставить Украине не менее 24 таких самолетов, поэтому украинцам надо знать, как их обслуживать и поддерживать готовыми к бою.

В Минобороны Нидерландов говорят, что украинские военные научились обслуживать все важные системы и детали, которые летчик-истребитель самолета F-16 использует во время заданий. В частности, украинцы уже умеют обслуживать шлемы, кислородные системы и парашюты.

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Чему научились украинские военные

Нидерландские специалисты также научили наших составлению и проверке спасательного комплекта. Он позволяет пилоту прожить несколько дней после катапультирования. Комплект содержит еду и лекарства.

Обучение готовит слушателей ко всем возможным рискам, связанным с миссией F-16. В конце концов, это также обеспечит лучшую защиту украинских пилотов,

– сообщают в Минобороны Нидерландов.

Программу для наших военных составляли по кластеру "Техника безопасности полетов". Она предусматривает, что пилоты F-16 фактически отдают свои жизни в руки обслуживающего персонала. В Министерстве обороны Нидерландов отметили, что взлетая на очередное задание, пилоты уверены, что могут положиться на знания и навыки специалистов, обслуживающих самолеты.

Что известно о передаче самолетов Украине