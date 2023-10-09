Исторический момент близится: появилось фото "Призрака Киева" в кабине F-16
Источник:DeepState
Защитники украинского неба будут учиться на F-16 в Румынии. В частности, это подтверждает фотография, опубликованная в сети.
На ней "Призрак Киева" – в кабине F-16. Фотографию сделали в Румынии.
Обратите внимание Какой алгоритм овладения украинскими пилотами F-16: объяснение Игната
На фото можно увидеть, что у героя – патч "Призраков Киева": череп с самолетом. Под ним – слово "верить".
Украинский пилот в кабине F-16 / DeepState
F-16 для Украины – последние новости
В Пентагоне заявили, что украинские пилоты уже начали обучение на F-16. Первый этап – специальные курсы английского языка. Сколько он продлится, зависит от квалификации и уровня знаний украинских летчиков. Впоследствии начнется специализированное обучение на F-16. По данным СМИ, оно может произойти в Аризоне.
Ранее Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – подчеркнул, что процесс обучения "набирает обороты".
Не каждое государство хочет особо детализировать процесс, который происходит на его территории. Только могу заверить, что процесс действительно сдвинулся с места очень серьезно. Он и не был на месте, но набрал обороты. Летчики учатся и проходят подготовку,
– сказал он.
F-16 нужна Украине, чтобы защитить свое небо.