Зависит от номенклатуры ракет: как западная авиация может стать победным оружием

Украина ожидает получения западных истребителей F-16. Однако крайне важно, ракет какой номенклатуры и в каком количестве ВСУ получат от стран-партнеров.

Это 24 Каналу заметил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Он подчеркнул, что задание F-16 – перехватывать и уничтожать на больших расстояниях вражеские крылатые ракеты, авиацию, используя соответствующую номенклатуру вооружения.

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"Что для этого нужно? Номенклатура ракетного вооружения, которую мы должны получить. Это ракеты AIM-120 модификаций большого радиуса действия, AIM-9 малого и среднего радиуса, AGM-158, AIM-119 – это противокорабельные", – сказал военный обозреватель.

Комплексный вопрос

Александр Коваленко отметил, что большая часть этих ракет, особенно дальнобойные, нуждаются в обязательном сопровождении самолетов дальней радиолокационной разведки. Нужно, чтобы партнеры реализовали поддержку с помощью разведывательных самолетов типа AWACS.

Это комплексный вопрос: что будут иметь эти самолеты, кроме того, что нам их передадут? Если мы действительно будем иметь полную номенклатуру вооружения для них, разведывательную поддержку, то только тогда мы можем говорить об эффективности использования этих истребителей,

– объяснил он.

После этого можно говорить о количестве истребителей F-16. Украинским защитникам необходимо, например, 36 единиц таких самолетов, необходимую номенклатуру вооружения и поддержку разведывательных самолетов.

"Если мы будем иметь пропорционально боекомплект для трех эскадрилий, это 36 самолетов, всю необходимую номенклатуру и постоянную поддержку, или когда мы выполняем боевые задания на вылете разведывательной авиации типа AWACS, тогда действительно это может оказать серьезное влияние на ход боевых действий как в воздухе, так и на суше, и даже в море", – подчеркнул Коваленко.

Коваленко об эффективности F-16: смотрите видео

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