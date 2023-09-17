Процесс серьезно сдвинулся с места: Игнат рассказал, как продвигаются учения пилотов на F-16

Украина с нетерпением ждет истребителей F-16, однако пилоты сначала должны пройти подготовку, чтобы использовать "птичек" на поле боя. В Воздушных Силах рассказали, что сейчас обучение украинских специалистов "набрало обороты".

Украина получит от союзников 61 истребитель соответствующего типа. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона заявил, что процесс обучения украинских пилотов на F-16 существенно сдвинулся с места.

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Процесс не стоял на месте

По словам Игната, он не может вдаваться в детали относительно того, где пройдут обучение, сколько пилотов получат навыки и сколько самолетов получит Украина, хотя вопросов об этом очень много.

Не каждое государство хочет особо детализировать процесс, который происходит на его территории. Только могу заверить, что процесс действительно сдвинулся с места очень серьезно. Он и не был на месте, но набрал обороты. Летчики учатся и проходят подготовку,

– сказал он.

Игнат также рассказал, что дальше будут об этом сообщать лидеры стран, где учатся украинские пилоты. В то же время, по его словам, география присоединяющихся к авиационной коалиции стран увеличивается.

Обучение украинских пилотов на F-16