Им есть с чем "работать": авиационный эксперт назвал российские цели для истребителей F-16

Появление истребителей F-16 в украинском небе существенно повлияет на ход боевых действий. Они помогут в решении нескольких важных задач.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что истребители F-16 помогут и на поле боя, и будут защищать тыл.

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Как F-16 помогут Украине

Как подчеркнул Криволап, российские оккупанты регулярно запускают управляемые авиационные бомбы или другие схожие виды вооружения с самолетов Су-35. F-16 помогут отогнать вражеские истребители, ведь окажутся под угрозой уничтожения при наличии у Украины соответствующих ракет.

Также F-16 помогут минимизировать угрозу от вражеских вертолетов Ка-52, способных уничтожать бронетехнику. Оккупанты, как они рассказывают, могут подбивать танки и другую технику с расстояния 15 километров.

При этом вертолету не нужно зависать, чтобы сопровождать цель. Если F-16 будет находиться на расстоянии 25-30-50 км от Ка-52, то эти вертолеты также удастся отогнать или уничтожить.

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Не стоит забывать, что F-16 усилят украинскую ПВО. Особенно это касается тыла.

Территория у нас большая. Не хватает систем, чтобы мы все прикрыли. F-16 может находиться в режиме дежурства в воздухе. С высоты поразить крылатую ракету может быть несколько проще,

– считает Криволап.

F-16 для Украины: коротко