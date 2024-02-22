Часть пилотов уже давно летает соло, – лётчик-инструктор предположил, когда F-16 будут в Украине

По данным CNN, первая группа украинских пилотов в составе четырех человек завершит программу обучения на F-16 до лета 2024-го года. Но здесь речь идет о лётчиках, которые учатся в США. А вот американские истребители в украинском небе могут появиться уже примерно в апреле – мае.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что на украинских базовых аэродромах нельзя будет увидеть F-16 до инаугурации Путина. Ожидается, что все группы пилотов завершат обучение с мая по август.

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Лётчик-инструктор предположил, что эти самолеты могли уже быть в украинском небе. Мол, определенные удары по российским самолетам и удары определенными ракетами могли выполнить именно F-16.

Часть лётчиков давно летает соло. Тренировочные полеты выполняет. Один из таких легких видов полета – полет на перехват воздушной цели. Это один из основных типов, который наш лётный состав уже прошел,

– подчеркнул военный эксперт.

Полковник ВСУ в запасе отметил, что истребители могут использовать с базовых аэродромов стран НАТО. А, мол, на украинские аэродромы они могут садиться для дозаправки, вооружения и подготовки.

"Основной лётный состав вместе с самолетами, вероятнее всего, прибудет таки после инаугурации Путина", – предположил Роман Свитан.

По его словам, основная группа украинских летчиков готовится в Дании. Они начали подготовку раньше и именно поэтому давно летают самостоятельно.

"Лётный состав по некоторым видам полетов может выполнять боевые задачи, если бы были самолеты на наших базах, на наших аэродромах", – убежден лётчик-инструктор.

Когда F-16 могут появиться в Украине