Посол Нидерландов ответил, когда Украина получит F-16
Долгожданные истребители F-16 пока еще не предоставили нашему государству. По всей вероятности, их передадут в следующем году.
Украина еще ждет передачи F-16. Пока наши пилоты учатся на западных истребителях, чтобы затем быстро перейти к выполнению боевых задач. Корреспондентка 24 Канала побывала на брифинге в посольстве Нидерландов в Брюсселе.
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Какой информацией владеют дипломаты
Посол Нидерландов при НАТО Тийс ван дер Плас говорит, что Украина получит F-16 от Нидерландов в конце 2024 года. Пока украинские пилоты изучают английский.
Думаю, конец 2024 года, по крайней мере, для Нидерландов. Для других это запланировано раньше, но сейчас для Нидерландов мы ориентируемся на это время,
– высказался он.
Обучение наших авиаторов на F-16 продолжается, языковая подготовка идет хорошо. Впрочем, пока это базовая подготовка, то есть еще не на симуляторах или в F-16.
Тренировки на F-16 в Румынии начнутся позже. Учебный центр в этой стране, вероятно, будет открыт в первом или втором квартале 2024 года. Нидерланды вовлечены в этот процесс.
Последние новости о F-16
- 10 октября президент Украины Владимир Зеленский побывал в Румынии. Там обсудили создание учебного центра для пилотов F-16. Наших лётчиков поставят в первую волну обучения.
- Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен прокомментировала обвинения в "затягивании" передачи самолетов. Она пояснила, что срок передачи данных зависит от нескольких факторов. Во-первых, не ясно, сколько будет продолжаться обучение украинских пилотов. Партнеры называют сроки передачи истребителей от шести до восьми месяцев. Во-вторых, Нидерланды переходят с F-16 на истребители F-35, потому и предоставляют нам самолеты. От того, как быстро страна перейдет на новое вооружение, зависит поставка F-16 в Украину.
- Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что пилотов отправляют на обучение волнами, не всех сразу. Те, кто в Украине, в настоящее время выполняет боевые задания. В конце августа в Данию отправились пилоты с боевым опытом, а в Великобритании учатся молодые выпускники без боевого опыта. В сентябре языковая подготовка наших пилотов и технического персонала началась в США.