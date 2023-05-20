Некоторые подготовительные работы уже выполнены: военный эксперт о том, как получить F-16 быстрее

Украина создала авиационную коалицию и готовится получить истребители западного производства. На первом этапе будет важно обучение пилотов и инженеров.

Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко. Он отметил, что Украина может предложить иностранным пилотам ветеранам присоединиться к ВСУ, чтобы получить самолеты уже в ближайшее время.

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Можем искать пилотов за границей

Ссылаясь на слова советник президента США Джейка Салливана, Мусиенко добавил, что Украина получила все необходимое для контрнаступления, а потому вопрос авиации – это вопрос на перспективу. Потребуется несколько месяцев, чтобы научить пилотов и инженеров.

"У нас до сих пор есть разночтения с нашими партнерами по срокам передачи этих самолетов. Учитывая, что нам нужно 3 – 4 месяца для обучения пилотов, мы можем рассчитывать на поставку до октября этого года. К тому же в этот срок нам должны поступить танки Abrams", – рассказал военный эксперт.

Компромиссным вариантом может быть объявление набора пилотов ветеранов, готовых добровольно присоединиться к Интернациональному легиону ВСУ. Если нам готовы предоставить самолеты уже сейчас, они могут принять участие в контрнаступлении.

Один из принципиальных моментов – это обучение

Большинство технических шагов с нашей стороны уже сделано. Это касается подготовки взлетно-посадочных полос. Для Украины сейчас важно обучение инженерно-технического персонала, который должен эти самолеты обслуживать, проводить технический осмотр и готовить к полетам.

"Наши партнеры осознают, что одним контрнаступлением это не закончится. Речь идет о выходе на международно признанные границы и разгроме российской армии. Поэтому нынешнее контрнаступление может быть одним из нескольких, которые еще состоятся в будущем", – добавил Мусиенко.

Также нам нужно думать о перевооружении Воздушных сил ВСУ, ведь ресурс МиГ-29 и Су-27 исчерпывается, а взять их, кроме как в России, больше негде.

Украина получит западную авиацию: главное