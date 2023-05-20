Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко. Він зазначив, що Україна може запропонувати іноземним пілотам ветеранам долучитись до ЗСУ, щоб отримати літаки вже найближчим часом.

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Можемо шукати пілотів за кордоном

Посилаючись на слова радника президента США Джейка Саллівана, Мусієнко додав, що Україна отримала все необхідне для контрнаступу, а тому питання авіації – це питання на перспективу. Потрібно кілька місяців, щоб навчити пілотів та інженерів.

"У нас досі є різночитання з нашими партнерами щодо термінів передачі цих літаків. Враховуючи, що нам потрібно 3 – 4 місяці для навчання пілотів, то можемо розраховувати на постачання до жовтня цього року. До того ж у цей термін нам мають надійти танки Abrams", – розповів військовий експерт.

Компромісним варіантом може бути оголошення набору пілотів ветеранів, які готові добровільно приєднатись до Інтернаціонального легіону ЗСУ. Якщо нам готові надати літаки вже зараз, то вони можуть взяти участь у контрнаступі.

Один з принципових моментів – це навчання

Більшість технічних кроків з нашого боку вже зроблені. Це стосується підготовки злітно-посадкових смуг. Для України зараз є важливим навчання інженерно-технічного персоналу, який має ці літаки обслуговувати, проводити технічний огляд та готувати до польотів.

"Наші партнери свідомі, що одним контрнаступом це не закінчиться. Мова йде про вихід на міжнародно визнані кордони та розгром російської армії. Тому теперішній контрнаступ може бути одним з кількох, які ще відбудуться в майбутньому", – додав Мусієнко.

Також нам потрібно думати про переозброєння Повітряних сил ЗСУ, адже ресурс МіГ-29 та Су-27 вичерпується, а взяти їх, окрім як в Росії, більше немає де.

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