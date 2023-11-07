Может быть как с ATACMS, – Мусиенко о предоставлении Украине истребителей F-16
Украина пока не получила истребителей F-16 от западных партнеров. Все будет происходить тихо, чтобы можно было сделать "сюрприз" оккупантам.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, комментируя откровенную ложь от российских пропагандистов, что Украина уже получила первые две единицы F-16 в разобранном виде.
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На самом деле оккупанты, скорее всего, поймут, что F-16 уже в Украине, когда у них будет гореть очередной военный объект в тылу.
Реально ли "тихо" передать F-16
Как подчеркнул Мусиенко, преимущественно по передаче видов оружия идут две новости. Первая – что Запад планирует ее передать. Это часто озвучивает президент или же об этом говорится в заявлениях политиков по итогам "Рамштайна" или других мероприятий.
Вторая – что Украина уже получила оружие. Иногда это объявляют через СМИ, давая определенную дезинформацию, чтобы враг не получал подсказки.
За 20 месяцев войны Россия не смогла ничего поделать с каналами поставки оружия с Запада в Украину. Это важный момент. Здесь речь идет о правильном логистическом обеспечении, поставках и возможностях,
– отметил Мусиенко.
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Ситуация с F-16 может быть очень похожа на дальнобойные ракеты ATACMS. О них долго говорили, а затем произошел мощный удар.
Не исключаю, что все может быть, как и с ATACMS. Будем говорить об этом, а потом узнаем, что какая-то из ракет попала по объектам в оккупированном Крыму. И запустили ее с F-16,
– рассказал Мусиенко.
F-16 для Украины: коротко
- В конце октября Соединенные Штаты подтвердили, что украинские военные начали учиться на F-16. Речь идет о небольшой группе наших пилотов.
- Пока известно, что Украина получит истребители от Дании и Нидерландов. В общей сложности они должны передать 61 единицу F-16. В целом же к авиационной коалиции присоединились многие страны, среди которых и США, и Британия, и Бельгия, и Португалия и т.д.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что F-16 были особенно необходимы в 2022 году. Сейчас они будут менее эффективными, ведь Россия смогла выиграть время и наладить оборону после неудач на Харьковщине и Херсонщине.