Почему США до сих пор не предоставили Украине F-16: капитан армии обороны Израиля объяснил действия партнеров

Запад несколько медлит с предоставлением Украине истребителей F-16 по ряду причин. Но это точно не из-за наличия в России мощной ПВО.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт и капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар. По его словам, израильская авиация неоднократно сталкивалась с российской ПВО, размещенной в Сирии. Против нее вполне спокойно можно работать.

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Почему тогда Запад еще не предоставил Украине F-16

Как отметил Тамар, в первую очередь Западу нужно достаточно подготовить украинских летчиков на F-16. Ведь в случае неудачного воздушного боя это будет удар по престижу американских самолетов.

Если произойдет воздушное сражение, в результате которого F-16 будет уничтожен? Это будет огромным ударом по престижу американских самолетов. Это одна из причин, почему самолеты еще не передали. Но не самая важная,

– заметил Тамар.

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По его мнению, основная причина – чтобы эффективно работать F-16, необходимо существенно переоборудовать систему Воздушных сил ВСУ. Для этого следует организовать соответствующую наземную инфраструктуру, подготовить летный состав и персонал, который будет обслуживать самолеты.

Тут также следует интегрировать системы ПВО, радиолокационного отслеживания, обеспечить аэродромы и т.д. Это сложная система, которую за несколько месяцев трудно наладить,

– подчеркнул Тамар.

F-16 для Украины: коротко

Украина неоднократно на протяжении полномасштабной войны отмечала, что ей необходимы истребители F-16. Сейчас этот процесс постепенно продвигается вперед.

Международные партнеры еще не приняли решения о передаче этих самолетов. Также украинские летчики пока не учатся на истребителях.

Впрочем, на встрече "Рамштайна-14" 18 июля глава Пентагона Ллойд Остин говорил на эту тему. Он дал обещание, что украинские пилоты начнут учиться на F-16.