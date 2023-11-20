Это будет большое изменение: как истребители F-16 могут помочь ВСУ

По данным Института изучения войны, оккупанты модифицировали кассетные бомбы РБК-500 в планирующие. Этим оружием враг атаковал позиции ВСУ. Однако, когда в Украине появятся истребители F-16, тогда захватчики не смогут применять КАБы – ни одиночные, ни кассетные.

Об этом 24 Каналу заявил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, отметив, что это будет большое изменение для украинской армии. Он добавил, что ВСУ сейчас уничтожают российскую артиллерию в контрбатарейной борьбе.

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"Украинская артиллерия сейчас значительно успешнее действует. А вот с КАБами и авиацией не можем бороться, потому что украинская ПВО не добивает 50 километров", – отметил Самусь.

То есть так на линию столкновения нужно подтягивать ЗРК Patriot. А это – большая опасность и неоправданный риск для этого оружия. А также – невозможность спрогнозировать, где будут вражеские самолеты по всей линии разграничения.

"F-16 могут лишь смогут снизить риск применения противником таких авиабомб", – подчеркнул заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения.

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Что известно об РБК-500

РБК-500 – это старая советская кассетная бомба, имеющая суббоеприпасы. Такое оружие очень опасно. Проблема для российской авиации состоит в том, что старые советские бомбы, в частности, эти, свободно падают. То есть самолет должен долетать непосредственно до цели и сбрасывать бомбу на неё. Однако в современных условиях боевых действий это невозможно, ведь его собьют.

Если россияне действительно модифицировали РБК-500 в планирующую бомбу, то теперь они могут запускать её за 50 километров. После этого она планирует к цели и наводится по сигналу GPS.

Это очень опасно, поскольку кассетная бомба не требует большой точности. Управляемые российские бомбы не слишком точны. Кассетная бомба, если даже не будет точной, может покрывать достаточно большую площадь,

– сказал Самусь.

Все из-за того, что у неё около полутысячи суббоеприпасов. Пока ВСУ не могут эффективно бороться с управляемыми одиночными и кассетными авиабомбами.

Для этого нужна авиация, радары и ракеты класса "воздух – воздух", которые могли бы отгонять российскую авиацию от рубежей запусков КАБов. Так враг просто физически не смог бы запускать эти авиабомбы.

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